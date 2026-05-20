Belgija pozvala izraelskog ambasadora zbog duboko uznemirujućeg i neprihvatljivog tretmana aktivista flotile za Gazu Ministar vanjskih poslova opisao je tretman kao kršenje najosnovnijih standarda ljudskog dostojanstva

Belgija je u srijedu pozvala izraelskog ambasadora zbog, kako je navedeno, "duboko uznemirujućeg" i "neprihvatljivog" tretmana aktivista flotile za Gazu od izraelskog ministra nacionalne sigurnosti i koalicionog partnera Itamara Ben-Gvira, zahtijevajući hitno oslobađanje pritvorenih.

"Snimci koji kruže o tretmanu aktivista flotile duboko su uznemirujući. Ljudi koji su zatočeni, vezani, prisiljeni da leže licem prema dolje, dok ministar vlade prenosi njihovo ponižavanje na društvenim mrežama", napisao je ministar vanjskih poslova Maxime Prevot na društvenoj mreži X.

Prevot je rekao da među pritvorenima ima i belgijskih državljana te opisao situaciju kao kršenje "najosnovnijih standarda ljudskog dostojanstva".

"Svi pritvoreni moraju biti tretirani dostojanstveno i oslobođeni bez odlaganja", dodao je.

Ministar vanjskih poslova rekao je da je zatražio da izraelski ambasador u Belgiji bude pozvan "kako bismo izrazili ogorčenje i zatražili objašnjenja".

"Humanitarna situacija u Gazi ostaje katastrofalna i zahtijeva punu pažnju međunarodne zajednice. Belgija jeste i ostat će aktivna u skretanju pažnje na to putem svih diplomatskih kanala", rekao je.

Saopćenje je uslijedilo nakon što je Ben-Gvir objavio video uz poruku "Dobrodošli u Izrael", na kojem se vidi kako su pritvoreni aktivisti, koje su izraelske snage privele u međunarodnim vodama, vezani plastičnim vezicama i prisiljeni da kleče.

Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila iz njihovog humanitarnog konvoja zaplijenio Izrael. Na njima se nalazilo 428 ljudi iz 44 zemlje nakon isplovljavanja iz Marmaris, u novom pokušaju probijanja izraelske blokade nametnute Gaza Strip od 2007. godine.