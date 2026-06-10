Bećirović u Sofiji: Poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država ključ regionalne saradnje Predsjedavajući Predsjedništva BiH učestvuje na SEECP samitu, naglašena važnost dijaloga, međunarodnog prava i evropskih integracija

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na Samitu Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), koji se održava u Sofiji, glavnom gradu Republike Bugarske, pod nazivom "Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost - osvrt na 30 godina partnerstva i napretka".

Govoreći o značaju samita, Bećirović je podsjetio da se ovogodišnji skup održava tri decenije nakon pokretanja inicijative iz Sofije, koja je trasirala put regionalnoj saradnji i povezivanju država Jugoistočne Evrope.

"Nakon tri decenije ponovo smo u Sofiji, odakle je potekla inicijativa da se Jugoistočna Evropa transformira u područje stabilnosti, sigurnosti i saradnje. Tokom trideset godina partnerstva, naša regija je prošla duboku političku, sigurnosnu i ekonomsku transformaciju", kazao je Bećirović.

Ukazujući na izazove i odgovornosti s kojima se države regije suočavaju danas, Bećirović je naglasio da poruke koje je iznio na samitu prije dvije godine ostaju jednako aktuelne i važne.

"Na samitu Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi 2024. godine naglasio sam da stabilnost regije proizlazi iz sposobnosti država da rješavaju otvorena pitanja dijalogom, poštivanjem međunarodnog prava i međusobnim uvažavanjem. Danas, dvije godine kasnije, ta poruka ostaje jednako relevantna: regionalna saradnja nije politički slogan, nego ekonomska i sigurnosna potreba naših država", istakao je Bećirović.

On je poručio da Bosna i Hercegovina ostaje dosljedno opredijeljena za razvoj dobrosusjedskih odnosa i jačanje regionalnih veza.

"Bosna i Hercegovina je miroljubiva država, opredijeljena za jačanje regionalne saradnje. Mi želimo dobre odnose s državama u regiji, na temelju međusobnog uvažavanja i poštovanja. Zato aktivno učestvujemo u nizu regionalnih inicijativa, s ciljem unapređenja saradnje u regiji", rekao je Bećirović.

U tom kontekstu, kako je saopćeno iz njegovog ureda, podsjetio je da se sjedište Vijeća za regionalnu saradnju nalazi u Bosni i Hercegovini te izrazio podršku radu ove važne regionalne organizacije.

"Podsjećam, Bosna i Hercegovina je domaćin sjedišta Vijeća za regionalnu saradnju (RCC). Pozdravljam značajne napore na jačanju regionalne saradnje koje čini Vijeće, pod rukovodstvom generalnog sekretara Amera Kapetanovića", kazao je Bećirović.

Govoreći o principima na kojima treba graditi budućnost regije, Bećirović je posebno naglasio značaj poštivanja međunarodnog prava i temeljnih načela Helsinškog završnog akta.

"Smatram da je posebno važno ukazati na značaj poštivanja Helsinškog završnog akta. Za budućnost regije i evropskog kontinenta od presudne važnosti su načela međudržavnih odnosa, koja naglašavaju: poštovanje suvereniteta; nepovredivost granica i teritorijalnog integriteta država; suzdržavanje od primjene sile i mirno rješavanje sporova; nemiješanje u unutrašnja pitanja država i poštovanje osnovnih ljudskih prava", rekao je Bećirović.

U obraćanju je istakao i povezanost regionalne sigurnosti s evropskim i evroatlantskim integracijama.

"Sigurnost regije je neraskidivo vezana za evropske i evroatlantske integracije. Za Bosnu i Hercegovinu put ka Evropskoj uniji i NATO-u nije samo institucionalni proces, nego i okvir za trajni mir", poručio je Bećirović.

Govoreći o izgradnji trajne stabilnosti i povjerenja među državama regiona, Bećirović je naglasio da je potrebno kontinuirano ulagati napore u procese pomirenja zasnovane na istini i pravdi.

"Za izgradnju stabilne regije veoma je važno da sve države budu opredijeljene za mir, pravdu i povjerenje. To, između ostalog, znači: afirmaciju procesa pomirenja u regiji zasnovanog na istini i pravdi; institucionalnu zaštitu naslijeđa sudova Ujedinjenih nacija; osudu politike glorificiranja presuđenih ratnih zločinaca; izgradnju obrazovnih sistema koji će biti u funkciji prevencije genocida; afirmaciju kulture sjećanja te dijalog i izgradnju inkluzivnih društava", istakao je Bećirović.

Na kraju obraćanja, Bećirović je pozvao države regije da zajednički rade na ostvarivanju strateških ciljeva koji će doprinijeti dugoročnoj stabilnosti, sigurnosti i održivom razvoju Jugoistočne Evrope.

"Zajedno gradimo sigurniju i bolju budućnost jugoistočne Evrope. Naši zajednički ciljevi, između ostaloga, trebaju biti: jačanje funkcionalne demokratije i vladavine prava; jačanje nezavisnog i efikasnog pravosuđa; borba protiv korupcije i organiziranog kriminala; zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda; poboljšanje otpornosti na cyber napade; manipulacije i dezinformacije; jačanje slobode medija; promoviranje energetske tranzicije; ulaganje u projekte obnovljive energije; smanjenje zagađenja zraka i dekarbonizacija jugoistočne Evrope", zaključio je.