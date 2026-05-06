Bećirović u Briselu: Ispunjeni uslovi za upućivanje poziva BiH za članstvo u NATO-u Denis Bećirović se u sjedištu NATO-a sastao sa zamjenicom generalnog sekretara Radmilom Šekerinskom, a sastanku je prisustvovao i član Predsjedništva BiH Željko Komšić

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je u srijedu u Briselu da su ispunjeni i formalni i suštinski uslovi da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO.

Bećirović se u sjedištu NATO-a sastao sa zamjenicom generalnog sekretara Radmilom Šekerinskom, a sastanku je prisustvovao i član Predsjedništva BiH Željko Komšić. Razgovarano je o napretku BiH na putu ka punopravnom članstvu, kao i o aktuelnim sigurnosnim i političkim izazovima.

Tokom sastanka predstavljeni su rezultati koje je BiH ostvarila u procesu evroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i implementaciju Programa reformi, provođenje Individualno prilagođenog partnerskog programa za period 2025–2028 te ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH.

Sagovornici su konstatovali da je postignut visok stepen interoperabilnosti sa snagama NATO-a, kao i napredak u jačanju saradnje u oblasti sigurnosti i odbrane.

Razmatrani su i daljnji koraci u integracijskom procesu, uključujući potrebu za snažnijom političkom i tehničkom podrškom NATO-a, ubrzanjem reformi i dodatnim jačanjem zajedničkih kapaciteta.

Bećirović je naglasio da postoji institucionalna opredijeljenost i konsenzus za članstvo u NATO-u, kao i značajna podrška građana BiH ovom strateškom cilju, te pozvao da se Bosni i Hercegovini što prije uputi zvaničan poziv za članstvo.