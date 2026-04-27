Bećirović: U BiH više nema mjesta ni za kakve linije razdvajanja i etničke podjele

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je danas u Sarajevu da je važno poslati poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti da u Bosni i Hercegovini više nema mjesta ni za kakve nove linije razdvajanja, etničke podjele i bilo kakve ideje o podjelama i trećem entitetu, prenosi Anadolu.

"Takve ideje su neprihvatljive za ogromnu većinu građana Bosne i Hercegovine i mi to nikada nećemo dozvoliti", poručio je Bećirović, reagirajući na panel o Bosni i Hercegovini koji je održan proteklog vikenda u Zagrebu, na kojem je dio učesnika okarakterisao BiH kao nefunkcionalnu državu i govorio o etničkom preuređenju države, objavila je Fena.

Naveo je da je BiH kao država prihvatila obavezu pune primjene standarda zabrane diskriminacije i jednakog biračkog prava i zato je zadatak progresivnih snaga u BiH da u narednom periodu još snažnije insistiraju na provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava kako bi BiH što prije postala članica Evropske unije i NATO-a.

Bećirović je dodao da "smo dužni da provedeno sve presude Evropskog suda za ljudska prava i da nam je cilj ukinuti sistemsku diskriminaciju koja je utvrđena tim presudna kako bi postigli da svi građani budu jednaki pred zakonom".

Nakon sastanka članova Predsjedništva BiH s generalnim sekretarom Vijeća Evrope Alainom Bersetom, koji boravi u posjeti Sarajevu, Bećirović je naveo da BiH ostaje posvećena ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava.