Predsjedavajući Predsjedništva BiH zahvalio Turskoj na kontinuiranoj podršci, dok je šef turske diplomatije potvrdio opredijeljenost Ankare za suverenitet, teritorijalni integritet i unapređenje bilateralnih odnosa s Bosnom i Hercegovinom

Bećirović i Fidan razgovarali o političkoj situaciji u BiH i jačanju saradnje dvije države Predsjedavajući Predsjedništva BiH zahvalio Turskoj na kontinuiranoj podršci, dok je šef turske diplomatije potvrdio opredijeljenost Ankare za suverenitet, teritorijalni integritet i unapređenje bilateralnih odnosa s Bosnom i Hercegovinom

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s ministrom vanjskih poslova Republike Turske Hakanom Fidanom o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i o nastavku saradnje između dvije države, javlja Anadolu.

Bećirović je zahvalio Republici Turskoj na kontinuiranoj i principijelnoj podršci Bosni i Hercegovini, naglašavajući da je Republika Turska jedan od najvažnijih međunarodnih partnera i prijatelja Bosne i Hercegovine.

Istakao je da odnose dvije države karakteriše visok stepen međusobnog povjerenja, intenzivan politički dijalog, snažne ekonomske veze i uspješna saradnja u brojnim oblastima od zajedničkog interesa.

Bećirović je podsjetio na ulogu međunarodne zajednice u provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma te je istakao da je od izuzetne važnosti da novi visoki predstavnik nastavi dosljedno i nepristrasno izvršavati mandat utvrđen Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je također naglasio da pitanje državne imovine mora biti riješeno u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravom i odlukama Ustavnog suda BiH. Istakao je da je poštivanje konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda BiH temelj vladavine prava i jedan od ključnih uslova za očuvanje pravne sigurnosti i institucionalne stabilnosti države.

U razgovoru je posebno istaknuta važnost ubrzanja reformi na evroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je naglasio da je članstvo u NATO savezu veoma važno za dugoročni mir u Bosni i Hercegovini i Jugoistočnoj Evropi.

U tom smislu, naveo je, neophodno je intenzivirati aktivnosti koje će omogućiti jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, sigurnost i ekonomski razvoj države.

Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan potvrdio je kontinuiranu podršku Republike Turske nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ističući opredijeljenost za dalje unapređenje bilateralne saradnje i jačanje političkih, ekonomskih i kulturnih veza između dvije prijateljske države.