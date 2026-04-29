Bankarski odbor Senata SAD-a podržao nominaciju Warsha na mjesto šefa Fed-a Nominacija odobrena glasanjem po stranačkoj liniji u odboru nakon što je senator Thom Tillis okončao protivljenje

Bankarski odbor Senata u srijedu je podržao nominaciju Kevina Warsha za nasljednika Jeromea Powella na mjestu šefa Federalnih rezervi SAD-a, javlja Anadolu.

Glasanje po stranačkoj liniji 13-11 uklanja ključnu proceduralnu prepreku prije konačnog prebrojavanja glasova u Senatu, kojim dominiraju republikanci. To se dogodilo nakon što je senator Thom Tillis, koji je član odbora, odustao od svog protivljenja Warshovoj nominaciji.

Tillis je prijetio da će efektivno blokirati napredovanje unutar odbora dok Ministarstvo pravosuđa ne završi istragu o Powellu zbog renoviranja sjedišta Federalnih rezervi u Washingtonu, zbog navodnog prekoračenja troškova.

"Imam povjerenja da je ova istraga završena, da će generalni inspektor Federalnih rezervi Michael Horowitz, za kojeg vjerujem da je jedan od najboljih generalnih inspektora u cijeloj vladi, proučiti ovo", rekao je Tillis ubrzo nakon završetka glasanja.

"On ima ovlaštenje za upućivanje predmeta. Ako vjeruje da je bilo kriminalnih aktivnosti, onda bi ih uputio. Ali činjenica je da je ovo zasnovano na dvije minute svjedočenja. Nije bilo kriminalno. Sedam svjedoka u ovom odboru složilo se s tim. Gotovo je", dodao je.

Ministarstvo pravosuđa saopćilo je u petak da zatvara istragu i zatražilo od Horowitza da preuzme slučaj, čime se okončava Tillisovo protivljenje Warshovom napredovanju kroz odbor.

Warshova nominacija dolazi u vrijeme kada Trumpova administracija insistira na značajnim ekonomskim reformama, uključujući niže kamatne stope, velika smanjenja poreza i deregulaciju.