Premijer Češke boravi u dvodnevnoj posjeti Srbiji, tokom koje se sastao i s premijerom Srbije Đurom Macutom

Babiš: Zapadni Balkan pripada Šengenu, Evropu treba „braniti“ od ilegalnih migracija Premijer Češke boravi u dvodnevnoj posjeti Srbiji, tokom koje se sastao i s premijerom Srbije Đurom Macutom

Premijer Češke Andrej Babiš izjavio je u četvrtak u Beogradu da Zapadni Balkan treba biti dio šengenskog prostora, te da evropski kontinent treba „braniti“ od ilegalnih migracija, ističući istovremeno da Srbija ima podršku Praga za članstvo u Evropskoj uniji.

Govoreći nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Babiš je Srbiju opisao kao dugogodišnjeg prijatelja i partnera Češke, naglasivši da ima važnu ulogu u očuvanju stabilnosti Evrope, posebno u vremenu kada se, kako je rekao, „više govori o ratu nego o miru“.

Babiš je istakao i značaj međunarodne izložbe Expo 2027, ocijenivši da će to biti veliki događaj za Srbiju i cijeli svijet.

„To će biti veliki događaj za Srbiju i za svijet“, rekao je češki premijer, zahvalivši Beogradu na organizaciji.

Govoreći o evropskim integracijama regiona, Babiš je naveo da ne razumije zašto Srbija još nije dio šengenskog prostora, dodajući da bi Evropska unija trebala aktivnije raditi na njegovom proširenju na Zapadni Balkan.

„Ne razumijem zašto Srbija nije u Schengenu. Evropska unija bi trebala insistirati na postepenom uključivanju Srbije, kada ispuni sve uslove“, rekao je.

Naglasio je da Srbija, kao i druge zemlje regiona, treba da postane dio evropskih struktura čim ispuni kriterije, te ponovio da ima snažnu podršku Češke.

Na pitanje da li nekim članicama EU-a smeta „jaka Srbija“, Babiš je rekao da bi takve stavove trebalo otvoreno iznijeti.

„Ako neko ima problem, to treba jasno reći. Ja to ne razumijem. Situacija bi trebala biti suprotna – EU bi trebala podržati ulazak Srbije u Schengen i EU“, kazao je.

Dodao je da Evropska unija treba odlučnije podržati evropski put Srbije, ističući da Beograd ima pravo voditi pragmatičnu politiku i sarađivati s partnerima poput Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Premijer Češke boravi u dvodnevnoj posjeti Srbiji, tokom koje se sastao i s premijerom Srbije Đurom Macutom.