SAD očekuje da će Iran odgovoriti na ključna pitanja u roku od 48 sati, objavio je Axios

Axios: SAD i Iran blizu sporazuma o prekidu rata i nuklearnim pregovorima SAD očekuje da će Iran odgovoriti na ključna pitanja u roku od 48 sati, objavio je Axios

SAD i Iran se približavaju potpisivanju memoranduma o razumijevanju (MOU) od jedne stranice o okončanju rata i postavljanju okvira za detaljnije nuklearne pregovore, objavio je u srijedu Axios, pozivajući se na izvore, prenosi Anadolu.

SAD očekuje da će Iran odgovoriti na ključna pitanja u roku od 48 sati, navodi se u izvještaju, uz napomenu da, iako još ništa nije dogovoreno, ovo je najbliže što su strane bile sporazumu od početka rata.

Predloženi sporazum bi Iranu naložio da privremeno obustavi obogaćivanje urana dok SAD ukine sankcije, oslobodi zamrznuta sredstva i obje strane ublaže ograničenja tranzita u Hormuškom moreuzu.

Mnogi uslovi zavise od konačnog dogovora, što ostavlja rizik od ponovnog sukoba ili produženog neriješenog primirja.

U izvještaju se navodi da se američki predsjednik Donald Trump povukao iz nove operacije u Hormuškom moreuzu kako bi očuvao primirje zbog napretka u pregovorima.

Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner pregovaraju o Memorandumu o razumijevanju od 14 tačaka s iranskim zvaničnicima direktno i putem posrednika.

Nacrt Memoranduma o razumijevanju okončao bi rat, nakon čega mi počeo 30-dnevni period pregovora o ponovnom otvaranju moreuza, ograničavanju iranskog nuklearnog programa i ukidanju sankcija, moguće u Islamabadu ili Ženevi.

Tokom ovog vremena, postepeno bi se ublažavale i iranske restrikcije plovidbe i američka pomorska blokada.

U slučaju neuspjeha, SAD bi mogao ponovo uspostaviti blokadu ili nastaviti vojnu akciju, navodi se u izvještaju.

Motorijum na obogaćivanje urana i dalje je predmet pregovora, a procjene se kreću od najmanje 12 do 15 godina. Iran je predložio pet godina, dok je SAD insistirao na 20.