Autori iz Gaze kritikovali BBC nakon što je otkazani film osvojio BAFTA-u

Autori dokumentarnog filma "Gaza: Doctors Under Attack" kritikovali su BBC tokom govora povodom preuzimanja nagrade na BAFTA TV Awards u nedjelju nakon što je film osvojio kategoriju za aktuelna pitanja, čime je obnovljena kontroverza oko odluke emitera da povuče projekat prije nego što ga je kasnije emitovao Channel 4.

Dokumentarac, koji sadrži svjedočenja palestinskih zdravstvenih radnika iz Gaze, nagrađen je u londonskom Royal Festival Hallu gotovo godinu nakon što je BBC odbio da ga emituje, navodeći zabrinutost zbog nepristrasnosti.

Preuzimajući nagradu, izvršni producent Ben de Pear zahvalio je novinarima koji stoje iza filma prije nego što se direktno obratio BBC-ju, koji je ceremoniju BAFTA-e emitovao na BBC One s više od dva sata zakašnjenja.

"Na kraju, samo jedno pitanje za BBC: S obzirom na to da ste odbacili naš film, hoćete li nas izbaciti i iz BAFTA projekcije kasnije večeras?", rekao je de Pear.

Novinarka i voditeljica Ramita Navai također je kritikovala emitera tokom svog govora, pozivajući se na nalaze istrage dokumentarca o napadima na zdravstveni sistem u Gazi.

"Ovo su nalazi naše istrage koju je BBC platio, ali je odbio prikazati", rekla je Navai. "Ali odbijamo biti ušutkani i cenzurisani. Zahvaljujemo Channelu 4 što je prikazao ovaj film."

Navai je dalje navela da je ubijeno više od 1.700 palestinskih doktora i zdravstvenih radnika te da je više od 400 pritvoreno, dok je nagradu posvetila palestinskim medicinskim radnicima koji se nalaze u izraelskim pritvorskim centrima.

Prema izvještajima, BBC je nakon konsultacija sa svojim timom za usklađenost uredio dijelove Navaijinog govora iz televizijskog prijenosa.

BBC je prvobitno naručio dokumentarac od nezavisne produkcijske kuće Basement Films prije više od godinu, ali je odgodio njegovo emitovanje dok je provodio reviziju drugog dokumentarca povezanog s Gazom "Gaza: How To Survive a War Zone."

Emiter je kasnije odlučio da ne emituje "Gaza: Doctors Under Attack", navodeći da film rizikuje stvaranje "percepcije pristrasnosti koja ne bi zadovoljila visoke standarde koje javnost s pravom očekuje od BBC-ja."

Korporacija je također saopćila da nepristrasnost ostaje "osnovni princip BBC Newsa."

Film je potom preuzeo i emitovao Channel 4 u julu prošle godine.

Govoreći iza pozornice nakon osvajanja BAFTA-e, de Pear je pohvalio novinare iz Gaze Jabera Badwana i Osanu Al Ashi, koji su doprinijeli snimcima za dokumentarac, rekavši da se tim "svakog dana budio pitajući se jesu li dva novinara na terenu još živa."