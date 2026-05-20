Austrija izrazila ogorčenje izraelskoj ambasadi zbog neprihvatljivog postupanja prema aktivistima flotile za Gazu Video koji je objavio izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben-Gvir prikazuje pritvorene aktiviste vezane plastičnim vezicama i prisiljene da kleče nakon što su ih izraelske snage privele u međunarodnim vodama

Austrijska ministrica vanjskih poslova u srijedu je osudila snimke koje je objavio izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, a koje prikazuju postupanje Izraela prema aktivistima pritvorenim nakon pokušaja da morem stignu do Pojasa Gaze, navodeći da su tri austrijska državljanina i dalje u izraelskom pritvoru.

"Videosnimci koje je ekstremno desničarski ministar policije Ben-Gvir objavio u vezi s postupanjem prema aktivistima apsolutno su neprihvatljivi", napisala je Beate Meinl-Reisinger na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rekla je da je njen izraelski kolega Gideon Saar također s pravom oštro osudio taj postupak.

"Danas smo izraelskoj ambasadi u Beču izrazili naše ogorčenje", dodala je.

Meinl-Reisinger je navela da je Austrija više puta pozivala Izrael da pokaže krajnju suzdržanost u postupanju s flotilom pomoći i da se pridržava međunarodnog prava.

"U stalnoj smo komunikaciji s izraelskim vlastima", rekla je, dodajući da osoblje austrijske ambasade pomaže pogođenima kako bi se omogućio njihov što brži odlazak.

Navela je da Austrija dijeli cilj poboljšanja humanitarne situacije u Gazi, ali da je snažno savjetovala da se u ovakvim okolnostima ne učestvuje u flotili pomoći.

"Naravno, sigurnost austrijskih građana nam je glavni prioritet", dodala je.

Reakcija je uslijedila nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti i koalicijski partner premijera Benjamina Netanyahua Itamar Ben-Gvir objavio video s natpisom "Dobrodošli u Izrael", prikazujući pritvorene aktiviste, koje su izraelske snage zarobile u međunarodnim vodama, vezane kablovskim vezicama i prisiljene da kleče.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenio Izrael. Zajedno su prevozili 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su isplovili iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da probiju nezakonitu izraelsku blokadu Pojasa Gaze koja traje od 2007. godine.