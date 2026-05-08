ASEAN poziva SAD i Iran da prekinu borbe, upozorava na zadržavanje situacije u "limbu"

Blok zemalja jugoistočne Azije u petak je pozvao SAD i Iran da prekinu borbe za trajni mir u regiji, nazivajući trenutnu krizu "limbom", javlja Anadolu.

Sve strane u ratu moraju prekinuti neprijateljstva i otvoriti Hormuški moreuz, rekao je novinarima predsjednik Filipina Ferdinand Marcos Jr. nakon što je bio domaćin samita Udruženja zemalja jugoistočne Azije (ASEAN).

Samit lidera ASEAN-a održan je na Filipinima u provinciji Cebu.

Marcos, koji je predsjedavao samitom, rekao je da su borbe u kojima učestvuju Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran stvorile nestabilnu situaciju bez jasnih naznaka da li se primirje održava.

"Sada smo u neizvjesnoj situaciji o tome koliko će to (rat) trajati", rekao je kada su ga pitali o razgovorima koje su čelnici ASEAN-a vodili o ratu SAD-a i Izraela s Iranom, koji je počeo 28. februara.



"Ne znamo kada će biti sljedeći susret."

Uslijed rata, u Iranu je ubijeno više od 3.300 osoba, a hiljade su raseljene prije nego što je Pakistan 8. aprila osigurao primirje, koje je američka strana produžila.

"Da li je primirje na snazi? Da li nije na snazi? Da li je uključen Izrael? Da li je uključen Hezbollah? To je vrlo teška situacija", rekao je Marcos.

Ukazujući da bilo kakvi diplomatski napori ne bi postigli željene rezultate, Marcos je rekao: "Dok se borbe ne završe, dok se ne završe bombardovanja, vrlo je teško sastaviti bilo kakvo rješenje."

Mir je opisao kao fundamentalni prvi korak ka rješavanju šire regionalne krize i stabilizaciji Bliskog istoka.

"To je fundamentalno za svaku diskusiju o ratu na Bliskom istoku", rekao je Marcos.



"Apsolutno nećemo ništa postići dok ne bude mira."

Samit ASEAN-a bio je u velikoj mjeri fokusiran na posljedice sukoba na Bliskom istoku, posebno na zabrinutost zbog poremećaja u isporukama nafte i pomorskoj trgovini kroz Hormuški moreuz, jednu od najkritičnijih energetskih tačaka na svijetu.

Marcos je rekao da države članice ASEAN-a koordiniraju mjere za nepredviđene situacije kako bi osigurale snabdijevanje gorivom usred straha od produžene nestabilnosti.

"Poziv je u suštini: Mir sada", rekao je.