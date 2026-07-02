Armenski predsjednik Pašinjan podržava jače energetske veze s Turskom i Azerbejdžanom Premijer kaže da bi dublja regionalna integracija mogla podržati zelenu tranziciju i energetsku sigurnost

Armenski premijer Nikol Pašinjan pozvao je u četvrtak na proširenje energetske povezanosti sa susjednim Turskom i Azerbejdžanom, rekavši da bi dublja regionalna integracija mogla ojačati energetsku sigurnost i podržati zelenu tranziciju.

Govoreći zajedno sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen na konferenciji za novinare u Jerevanu, Pašinjan je rekao da Jermenija također želi sudjelovati u projektu crnomorskog podmorskog električnog kabla i produbiti saradnju s EU u digitalizaciji.

“Smatram važnim proširiti međusobnu energetsku povezanost, uključujući izgradnju dalekovoda i interkonekciju sa susjednim Turskom i Azerbejdžanom, što može doprinijeti i energetskoj sigurnosti i zelenoj tranziciji”, rekao je on.

Von der Leyen je u četvrtak doputovala u Jermeniju u sklopu regionalne turneje koja je uključivala i posjetu Azerbejdžanu, gdje je razgovarala s predsjednikom Ilhamom Alijevim.

Pašinjan je opisao EU kao "jednog od partnera Jermenije od najvećeg povjerenja" i rekao da su dvije strane razgovarale o načinima da pomognu u diverzifikaciji jermenske ekonomije, trgovine i izvoza.

On je zahvalio EU na obezbjeđenju 52 miliona eura (61 milion dolara) budžetske podrške i izrazio nadu da će Brisel nastaviti da pomaže u naporima Jermenije da diversifikuje svoja trgovinska i izvozna tržišta.

Jermenski premijer je odbacio svaki nagli preokret u nastojanjima zemlje da produbi veze s EU, pozivajući se na odluku Jermenije iz 2013. da odustane od planova za potpisivanje Sporazuma o pridruživanju s EU i umjesto toga pristupi Evroazijskoj ekonomskoj uniji.

"Da, isključujem to. To je nemoguće", rekao je Pašinjan na pitanje da li bi se sličan preokret politike mogao ponoviti.

Pašinjan je rekao da se nada da će Jermenija obezbediti bezvizna putovanja sa EU do 2029. godine.

„Mnogo toga zavisi od nas i u mnogim slučajevima ova pitanja treba da postavljamo sebi, a ne EU“, rekao je on.

Komentarišući svoj telefonski razgovor ranije ove sedmice s ruskim premijerom Mihailom Mišustinom, Pašinjan je rekao da je razgovor održan na njegovu inicijativu i da su se dvojica zvaničnika dogovorila da u bliskoj budućnosti održe detaljnije razgovore o bilateralnim pitanjima.