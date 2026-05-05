Armenija vjeruje da otvorene granice služe nacionalnim interesima, što se odražava u normalizaciji s Turskom Proces normalizacije s Turskom odražava naše uvjerenje da će naše granice i susjedski odnosi bolje služiti interesima naše nacije, kazao je ministar vanjskih poslova na međunarodnom forumu

Armenski ministar vanjskih poslova izjavio je u utorak da proces normalizacije između njegove zemlje i Turske odražava uvjerenje Jerevana da će otvorene granice i susjedski odnosi bolje služiti interesima njegove zemlje, javlja Anadolu.

Govoreći na inauguralnoj sjednici foruma Jerevanski dijalog održanog u glavnom gradu Armenije, Ararat Mirzoyan tvrdio je da sama diplomatija ne održava mir i da ona potom stvara "praktičnu garanciju za mir tako što naše prosperitete čini međusobno povezanim i međuzavisnim".

"Kada dijelimo trgovinske rute, energetske mreže, cjevovode, digitalne veze, dijelimo rizike i nagrade. Stoga, zajedno s našim susjedima, izgradnjom infrastrukture koja povezuje istok sa zapadom i sjever sa jugom, stvaramo stvarnost u kojoj, u našoj regiji, svaki akter ima lični ulog u stabilnosti svog susjeda."

Opisujući ovo kao temelj armenske inicijative Raskršće za mir i projekta Trumpova ruta za međunarodni mir i prosperitet, Mirzoyan je izjavio da posvećenost miru, saradnji i prosperitetu vodi pristup Jerevana prema njegovim susjedima.

"Proces normalizacije s Turskom odražava naše uvjerenje da će naše granice i susjedski odnosi bolje služiti interesima naše nacije", rekao je Mirzoyan.

Dodao je da Armenija nastavlja produbljivati ​​svoje strateško partnerstvo s Gruzijom i da je oduvijek održavala "prijateljske veze i blisko partnerstvo" s Iranom.

Armenski ministar vanjskih poslova je rekao da je strategija njegove zemlje dovela do transformacije u njenim partnerstvima i izvan regije, navodeći da je Jerevan donio suverenu odluku da slijedi "uravnoteženu i balansirajuću vanjsku politiku zasnovanu ne na ovisnosti o jednom centru, već na izgradnji smislenih i obostrano korisnih partnerstava u mnogim smjerovima".

"Sjedinjene Američke Države, Francuska, Kazahstan, Kina, sve veći broj evropskih partnera, sada su prisutni u portfoliju strateških partnerstava Armenije, ne kao alternative jedna drugoj, već kao stubovi raznolike i kooperativne arhitekture vanjske politike", dodao je.

Jerevanski dijalog 2026 je dvodnevni međunarodni forum koji se održava u glavnom gradu Armenije neposredno nakon 8. samita Evropske političke zajednice, koji je održan u ponedjeljak u Jerevanu.