Armenski premijer Nikol Pashinyan sastao se sa kolegama iz Velike Britanije, Hrvatske i Španije na marginama 8. samita Evropske političke zajednice u Erevanu

Armenija i Velika Britanija razmijenili zajedničku deklaraciju o strateškom partnerstvu Armenski premijer Nikol Pashinyan sastao se sa kolegama iz Velike Britanije, Hrvatske i Španije na marginama 8. samita Evropske političke zajednice u Erevanu

Armenija i Velika Britanija razmijenili su u ponedjeljak zajedničku deklaraciju o strateškom partnerstvu, objavio je ured armenskog premijera, prenosi Anadolu.

Armenski premijer Nikol Pashinyan i njegov britanski kolega Keir Starmer razmijenili su zajedničku deklaraciju nakon sastanka na marginama 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu kako bi razgovarali o bilateralnim vezama i regionalnim pitanjima, saopćio je njegov ured.

Pashinyan je Starmerovu posjetu opisao kao historijsku, napominjući da je to prva posjeta britanskog premijera Armeniji.

Rekao je da će sastanak dati novi zamah odnosima i proširiti saradnju u više sektora.

Starmer je naglasio važnost produbljivanja saradnje s Jerevanom u raznim oblastima.

Pashinyan i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su zajedničku deklaraciju o strateškom dijalogu tokom samita, navodi se u posebnom saopćenju ureda.

Lideri su razgovarali o proširenju armensko-hrvatskih veza i regionalnom razvoju, navodi se, dodajući da je Pashinyan istakao snažan potencijal za dalji rast bilateralnih odnosa.

Pashinyan se sastao i sa španskim premijerom Pedrom Sanchezom. Razgovarali su o izgledima za jačanje političke i ekonomske saradnje, objavio je njegov ured.

Razgovarali su o odnosima Armenije i EU i regionalnim pitanjima od obostranog interesa, pri čemu je Pashinyan predstavio reforme Armenije usmjerene na jačanje demokratije, vladavine prava i ekonomskog razvoja.

Lideri su vidjeli potencijal za saradnju u ekonomskom, energetskom i turističkom sektoru.

Također su naglasili važnost promovisanja regionalne stabilnosti i održavanja dijaloga na međunarodnom nivou, dodaje se u saopćenju.

U međuvremenu, Pashinyan je tokom sastanka u Jerevanu razgovarao i o saradnji i izgledima Armenije i NATO-a sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom.

Naglasio je važnost jačanja partnerstva, ističući napredak ka demokratskim reformama i izgradnji odbrambenih kapaciteta.

Pashinyan i Rutte su potvrdili spremnost za konstruktivan dijalog i saradnju zasnovanu na zajedničkim vrijednostima i povjerenju.