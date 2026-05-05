Armenija i Francuska potpisale zajedničku deklaraciju o strateškom partnerstvu Francuski predsjednik sastao se s armenskim premijerom u glavnom gradu Jerevanu tokom državne posjete, tokom koje je učestvovao na 8. samitu Evropske političke zajednice

Armenija i Francuska su u utorak potpisale zajedničku izjavu o uspostavljanju strateškog partnerstva između dvije zemlje tokom državne posjete francuskog predsjednika Emmanuela Macrona ovoj južnokavkaskoj državi, javlja Anadolu.

Sporazum su potpisali Macron i armenski premijer Nikol Pashinyan na ceremoniji potpisivanja prije konferencije za novinare u glavnom gradu Erevanu, nakon što su njih dvojica ranije tog dana učestvovali na međunarodnom forumu Jerevan Dijalog 2026.

Macron je u ponedjeljak stigao u državnu posjetu Jerevanu, gdje je učestvovao i na 8. samitu Evropske političke zajednice kojim je predsjedavao Pashinyan.

Istog dana, Armenija je potpisala zajedničku deklaraciju i s Velikom Britanijom o strateškom partnerstvu tokom sastanka Pashinyana i britanskog premijera Keira Starmera.