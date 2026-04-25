Iranski ministar vanjskih poslova stigao u Islamabad kasno u petak radi nastavka zastoja u pregovorima

Araghchi se sastao s načelnikom pakistanske vojske radi razgovora o drugoj rundi pregovora sa SAD-om Iranski ministar vanjskih poslova stigao u Islamabad kasno u petak radi nastavka zastoja u pregovorima

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao se u subotu u Islamabadu s načelnikom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, u okviru napora za oživljavanje zastoja u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana s ciljem okončanja njihovog osmonedjeljnog rata.

Sastanku su, prema kratkom videosnimku koji je objavila iranska ambasada na američkoj društvenoj mreži X, prisustvovali i pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi, savjetnik za nacionalnu sigurnost i Asim Malik, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei, te ambasador Irana Reza Amiri Moghadam.

Iako ambasada nije ponudila dodatne detalje, pakistanski izvori su za Anadolu kazali da su dvije strane razgovarale o pitanjima vezanim za moguću drugu rundu pregovora između Washingtona i Teherana u narednim danima.

Abbas Araghchi doputovao je u Pakistan kasno u petak, što bi, prema riječima pakistanskih zvaničnika, moglo otvoriti put za drugu rundu pregovora. Prva runda održana je u Islamabadu prije dvije sedmice, ali nije rezultirala sporazumom. Ti pregovori uslijedili su nakon što je Pakistan posredovao u dvosedmičnom primirju 8. aprila, koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.

Araghchi će također razgovarati s premijerom Shehbaz Sharif i ministrom vanjskih poslova Ishaq Dar.

U međuvremenu, Bijela kuća je saopćila da će američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i savjetnik Jared Kushner također otputovati u Pakistan u subotu.

Iran je odbio direktne pregovore sa SAD-om i naveo da će svoja zapažanja prenositi putem Pakistana.