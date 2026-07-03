Istraživanje pokazuje da ni Netanyahuova koalicija ni opozicija ne bi osigurali većinu od 61 mjesto potrebnu za formiranje vlade

Ankete ukazuju na izraelski politički zastoj uoči sljedećih izbora Istraživanje pokazuje da ni Netanyahuova koalicija ni opozicija ne bi osigurali većinu od 61 mjesto potrebnu za formiranje vlade

Vladajuća koalicija izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i opozicija ne bi uspjeli postići parlamentarnu većinu potrebnu za formiranje vlade da se izbori održe danas, prema anketi objavljenoj u petak.

Istraživanje, koje je objavio izraelski dnevnik Maariv, predviđa da će Netanyahuova koalicija osvojiti 50 mjesta u Knessetu od 120 članova, dok će jevrejska opozicija osigurati 59 mjesta, a arapske stranke 11.

Vladajuća koalicija u Izraelu zahtijeva podršku najmanje 61 poslanika. Većina jevrejskih opozicionih lidera isključila je oslanjanje na arapske stranke u formiranju vlade, dok su arapske stranke postavile uslove za podršku bilo kojoj budućoj koaliciji.

Nalazi sugeriraju da nijedan tabor ne bi mogao sam formirati vladu, što povećava izglede za još jedan politički zastoj.

Predviđeno je da će Netanyahuova stranka Likud osvojiti 21 mjesto, a slijedi je Otzma Yehudit ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira sa osam mjesta.

Predviđeno je da će ultraortodoksne stranke Shas i United Torah Judaism osvojiti po osam mjesta, dok je predviđeno da će stranka vjerskog cionizma ministra finansija Bezalela Smotricha osigurati pet.

Među opozicionim strankama, predviđeno je da će stranka Yashar bivšeg izraelskog vojnog šefa Gadija Eisenkota postati najveća sa 20 mjesta, a slijedi je Zajedno stranka bivšeg premijera Naftali Bennetta sa 19.

Predviđeno je da će Yisrael Beiteinu Avigdora Liebermana i Demokratska stranka Jaira Golana osvojiti po 10 mjesta.

Među arapskim strankama, predviđalo se da će savez Hadash-Ta'al osigurati šest mjesta, dok se predviđalo da će Ujedinjena arapska lista Mansour Abbasa osvojiti pet.

Maariv je rekao da posljednja anketa nije pokazala promjenu za Netanyahuovu koaliciju sa 50 mjesta. Jevrejska opozicija izgubila je jedno mjesto na 59, dok su arapske stranke dobile jedno mjesto i dostigle 11.

Istraživanje je takođe pokazalo da je 74% ispitanika reklo da će sigurno glasati na sljedećim izborima za Knesset, dok je 17% reklo da će vjerovatno glasati. Tri posto je reklo da ne namjerava glasati, a 6 posto je ostalo neodlučno.

Oko 62% je reklo da vjeruje da je malo vjerovatno da će stranke iz oba politička tabora formirati vladu jedinstva nakon izbora, uključujući 35% koji su rekli da je to malo vjerovatno i 27% koji su rekli da je to nemoguće. Četrnaest posto je reklo da takva koalicija ima dobre šanse za formiranje.

Prema Maarivu, istraživanje je sproveo privatni Institut za istraživanje Lazar na slučajnom uzorku od 606 Izraelaca i imalo je marginu greške od 4%.

Sadašnji mandat Knesseta ističe u oktobru, kada bi Izrael trebao održati sljedeće opće izbore.