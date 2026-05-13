Ankara: Završene birokratske pripreme za direktnu trgovinu s Armenijom

Turska je završila birokratske pripreme za pokretanje direktne trgovine s Armenijom u sklopu tekućeg procesa normalizacije između dvije zemlje, saopštilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih poslova, javlja Anadolu.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Oncu Keceli izjavio je da su pripreme finalizirane u ponedjeljak, u okviru mjera za izgradnju povjerenja koje se provode od 2022. godine.

"Birokratske pripreme u vezi s pokretanjem direktne trgovine između naše zemlje i Armenije završene su zaključno s 11. majem 2026. godine", naveo je Keceli u saopštenju koje je objavilo ministarstvo.

Napomenuo je da tehnički i birokratski napori usmjereni na otvaranje zajedničke granice između dvije zemlje još uvijek traju.

Novi aranžman omogućava da krajnje odredište ili polazna tačka za robu koja putuje iz Turske u Armeniju preko treće zemlje, ili obrnuto koristeći istu rutu, bude navedena kao "Armenija/Turska", stoji u saopštenju.

Keceli je poručio da će Turska nastaviti doprinositi razvoju ekonomskih odnosa i široj regionalnoj saradnji na dobrobit svih zemalja i naroda na Južnom Kavkazu.

"U svjetlu historijske prilike koja je ukazala na jačanje trajnog mira i prosperiteta na Južnom Kavkazu, Turska će nastaviti doprinositi unapređenju ekonomskih odnosa i saradnje u regionu", dodao je on.