Američki senator krivi Trumpa i Netanyahua za produžavanje smrtonosnog sukoba na Bliskom istoku

Američki senator Bernie Sanders u utorak je optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za produžavanje i širenje rata na Bliskom istoku, javlja Anadolu.

Prema podacima koje je Sanders podijelio na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, u Iranu je ubijeno otprilike 3.375 ljudi, a više od 26.500 je ranjeno.



U Libanu je broj ubijenih dostigao 2.702, a 8.311 je povrijeđeno. Dodatno nasilje širom zaljevskih država ostavilo je najmanje 28 mrtvih i više od 289 ranjenih.

U Izraelu je Sanders prijavio 26 smrtnih slučajeva i 7.791 povrijeđenih, dok je SAD registrovao 13 smrtnih slučajeva vojnika i 381 ranjenog pripadnika vojske.

"Dosta je beskrajnih ratova Trumpa i Netanyahua", napisao je Sanders.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije produžio Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj na tom strateškom plovnom putu.