Američki razarači prošli kroz Hormuški moreuz nakon odbijanja iranskog napada USS Truxtun i USS Mason odbili su dronove i rakete tokom prolaska, objavio je CBS News, pozivajući se na američke zvaničnike odbrane

Dva razarača američke mornarice prošla su kroz Hormuški moreuz i ušla u Perzijski zaljev nakon što su odbili iransku baražu koja je uključivala rakete, dronove i male čamce, prema izvještaju objavljenom u ponedjeljak, javlja Anadolu.

USS Truxtun i USS Mason, uz podršku helikoptera Apache i drugih aviona, bili su meta niza koordiniranih iranskih napada tokom prolaska, objavio je CBS News, pozivajući se na američke zvaničnike.

Nijedan brod nije pogođen uprkos intenzitetu napada, dodaje se u izvještaju.

Dva komercijalna broda pod američkom zastavom su uspješno prošla kroz moreuz, saopćila je Centralna komanda američke vojske, što je dio inicijative pod nazivom "Projekt sloboda", koju je američki predsjednik Donald Trump najavio u nedjelju.

Iran je upozorio američke snage da će biti napadnute ako uđu u moreuz usred krhkog primirja između dvije zemlje.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je u utorak ujutro da "ne postoji vojno rješenje za političku krizu", upozoravajući SAD na eskalaciju u Hormuškom moreuzu, navodeći "napredak" u mirovnim pregovorima.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, Sjedinjene Američke Države provode pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski promet u Hormuškom moreuzu.