Odlukom koja je prvi put donijeta 2001. godine uspostavljen je pravni mehanizam koji SAD-u omogućava uvođenje sankcija i zamrzavanje imovine osobama i grupama koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokratski napredak u regiji

Američki predsjednik Trump produžio odluku o vanrednim mjerama za Zapadni Balkan Odlukom koja je prvi put donijeta 2001. godine uspostavljen je pravni mehanizam koji SAD-u omogućava uvođenje sankcija i zamrzavanje imovine osobama i grupama koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokratski napredak u regiji

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa produžila je za još godinu dana odluku o vanrednom stanju za područje Zapadnog Balkana, koja je uvedena 2001. godine za mandata bivšeg predsjednika SAD-a Georgea W. Busha na bazi procjene da zbivanja u tom dijelu evropskog kontinenta prestavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a.

Na web stranici Federalnog registra, koji predstavlja službeni glasnik američke administracije, u srijedu je objavljena odluka kojom se do 27. juna 2027. godine produžavaju mjere SAD-a prema Zapadnom Balkanu.

Odlukom je zapravo uspostavljen pravni mehanizam koji SAD-u omogućava uvođenje sankcija i zamrzavanje imovine osobama i grupama koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokratski napredak u regiji Zapadnog Balkana. Donesena je kao reakcija SAD-a na krizu koja je tada izbila u današnjoj Sjevernoj Makedoniji i na pokušaje destabilizacije Bosne i Hercegovine, kao i ometanja provedbe rezolucije Vijeća sigurnosti UN 1244 o Kosovu.

Odluka iz 2001. dopunjena je 2003., pa je proširena 2021. godine.

"Predsjednik je 8. januara 2025. potpisao Izvršnu naredbu 14140, imajući u vidu događaje na Zapadnom Balkanu, uključujući kontinuirane pokušaje pojedinaca da osporavaju suverenitet i teritorijalni integritet nacija Zapadnog Balkana, da potkopaju poslijeratne sporazume i institucije, da se upuste u značajnu korupciju koja narušava vladavinu zakona i vladu, da naruši povjerenje u Sjedinjene Države, kako bi se poduzeli dodatni koraci u vezi s vanrednim stanjem na nacionalnom nivou u odnosu na Zapadni Balkan", piše u odluci.



"Djelovanje osoba koje ugrožavaju mir i međunarodne stabilizacijske napore na Zapadnom Balkanu, uključujući akte ekstremističkog nasilja i opstrukcionističke aktivnosti, te situacija na Zapadnom Balkanu, koja koči napredak ka efikasnoj i demokratskoj upravi i punoj integraciji u transatlantske institucije, i dalje predstavljaju neobičnu i izuzetnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici Sjedinjenih Država", navodi se, uz ostalo, u odluci koju je 22. juna potpisao američki predsjednik Donald Trump.