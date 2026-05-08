Američka vojska tvrdi da je onesposobila još dva plovila koja krše blokadu u Omanskom zaljevu Oba tankera za naftu pod iranskom zastavom bila su prazna u vrijeme incidenta, objavila je Centralna komanda SAD-a

Američka vojska saopćila je da su njene snage u petak onesposobile dva tankera za naftu pod iranskom zastavom u Omanskom zaljevu, kao dio provedbe američke blokade usmjerene na pomorski promet prema i iz Irana, javlja Anadolu.

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopćila je da su plovila "M/T Sea Star III" i "M/T Sevda" presretnuta prije nego što su mogla ući u iransku luku u Omanskom zaljevu. Oba tankera su navodno bila prazna u vrijeme incidenta.

Komanda je navela da je treće plovilo pod iranskom zastavom onesposobljeno u srijedu.

"Sva tri plovila više ne tranzitiraju prema Iranu", dodaje se.

Admiral Brad Cooper, komandant CENTCOM-a, rekao je da američke snage na Bliskom istoku "ostaju posvećene punoj provedbi blokade plovila koja ulaze ili izlaze iz Irana".