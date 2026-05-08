Američka vojska tvrdi da je onesposobila još dva plovila koja krše blokadu u Omanskom zaljevu

Diyar Güldoğan
08 Maj 2026•Ažuriranje: 08 Maj 2026
Američka vojska saopćila je da su njene snage u petak onesposobile dva tankera za naftu pod iranskom zastavom u Omanskom zaljevu, kao dio provedbe američke blokade usmjerene na pomorski promet prema i iz Irana, javlja Anadolu.
Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopćila je da su plovila "M/T Sea Star III" i "M/T Sevda" presretnuta prije nego što su mogla ući u iransku luku u Omanskom zaljevu. Oba tankera su navodno bila prazna u vrijeme incidenta.
Komanda je navela da je treće plovilo pod iranskom zastavom onesposobljeno u srijedu.
"Sva tri plovila više ne tranzitiraju prema Iranu", dodaje se.
Admiral Brad Cooper, komandant CENTCOM-a, rekao je da američke snage na Bliskom istoku "ostaju posvećene punoj provedbi blokade plovila koja ulaze ili izlaze iz Irana".