Američka vojska potvrdila da će pokrenuti "Projekat sloboda" kako bi osigurala tranzit kroz Hormuški moreuz

Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) objavila je u nedjelju da će njene snage "podržati trgovačke brodove koji žele slobodan tranzit" kroz Hormuški moreuz u okviru "Projekta Sloboda" američkog predsjednika Donalda Trumpa, javlja Anadolu.

"Snage Centralne komande SAD-a (CENTCOM) počet će podržavati 'Projekt sloboda', 4. maja, kako bi se vratila sloboda plovidbe za komercijalnu plovidbu kroz Hormuški moreuz", navodi se u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

CENTCOM je dodao da će podrška trgovačkim brodovima koji prolaze kroz moreuz uključivati ​​razarače s navođenim raketama, više od 100 kopnenih i morskih aviona, bespilotne platforme za više domena i 15.000 pripadnika vojske.

"Naša podrška ovoj odbrambenoj misiji je ključna za regionalnu sigurnost i globalnu ekonomiju, dok istovremeno održavamo pomorsku blokadu", rekao je komandant CENTCOM-a, admiral Brad Cooper.

Trump je u nedjelju na platformi Truth Social izjavio da će Sjedinjene Američke Države početi sigurno pratiti neutralne strane brodove iz Hormuškog moreuza počevši od ponedjeljka ujutro po bliskoistočnom vremenu, opisujući taj napor kao "humanitarni gest" prema zemljama uhvaćenim u sukobu u kojem ne učestvuju.

Trump je inicijativu nazvao "Projekt sloboda", rekavši da mnogim nasukanim brodovima ponestaje hrane i drugih osnovnih potrepština potrebnih za održavanje zdravih velikih posada.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada poremećaji oko Hormuškog moreuza i dalje utiču na globalna tržišta, a energija, gnojivo i ključne industrijske robe bilježe nagli rast cijena u posljednja dva mjeseca.