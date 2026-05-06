Američka vojska napala sumnjivi brod za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku Ubijena su tri navodna "narko-terorista", saopćila je američka Južna komanda

Američka vojska izvela je u utorak napad na brod za koji se tvrdi da je umiješan u trgovinu narkoticima u istočnom Pacifiku, prema podacima američke Južne komande (SOUTHCOM), javlja Anadolu.

Napad je izvela Zajednička operativna grupa "Južno koplje" po nalogu komandanta SOUTHCOM-a, generala Francisa L. Donovana.

"Obavještajne službe potvrdile su da je brod prolazio poznatim rutama za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku i da je bio uključen u operacije trgovine narkoticima.

"Tri muška narko-terorista su ubijena tokom ove akcije. Nijedan pripadnik američke vojske nije povrijeđen", saopćila je komanda na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.