Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira potvrdili su svoju opredijeljenost da što je prije moguće imenuju zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika, navodi OHR u saopćenju

Ambasadori PIC-a nisu se usaglasili oko novog visokog predstavnika u BiH: Crishock ostaje vršilac dužnosti Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira potvrdili su svoju opredijeljenost da što je prije moguće imenuju zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika, navodi OHR u saopćenju

Louis Crishock do daljnjeg ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, saopćeno je u utorak nakon sjednice ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu.



"Na sastanku održanom 14. jula, ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira potvrdili su svoju opredijeljenost da što je prije moguće imenuju zajednički prihvatljivog kandidata za novog visokog predstavnika", navodi OHR u saopćenju nakon sjednice.



Dodaje se da do postizanja takvog dogovora, ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su konstatirali, bez primjedbi, da vršilac dužnosti visokog predstavnika Louis Crishock nastavlja provoditi mandat OHR-a, u skladu sa saopćenjem ambasadora zemalja članica Upravnog odbora PIC-a od 30. juna 2026. godine.



Crishock je imenovan za vržioca dužnosti visokog predstavnika nakon što se ambasadori PIC-a nisu uspjeli usaglasiti oko kandidata za visokog predstavnika koji će naslijediti Christiana Schmidta, nakon što je odstupio s te dužnosti. Njegov mandat je službeno zaključen krajem juna 2026, nakon čega je Crishock stupio na dužnost vršioca dužnosti.