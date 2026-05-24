Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez rekla da će dvije letjelice izvoditi kontrolirane letove iznad Caracasa i operacije slijetanja u kompleksu diplomatske misije u planinskom području

Ambasada SAD-a u Caracasu izvela evakuacijsku vježbu uz učešće dva helikoptera Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez rekla da će dvije letjelice izvoditi kontrolirane letove iznad Caracasa i operacije slijetanja u kompleksu diplomatske misije u planinskom području

Ambasada SAD-a u Caracasu u subotu je izvela evakuacijsku vježbu uz učešće dva helikoptera.

Vježba u distriktu Baruta u glavnom gradu Venecuele koristila je vojne letjelice MV-22 Osprey, koje imaju mogućnost vertikalnog polijetanja i slijetanja, kao i horizontalnog leta.

U sklopu vježbe, letjelice koje su prevozile vojno osoblje letjele su oko ambasade, dok su vatrogasne i ekipe hitne pomoći ušle u zgradu.

"Američka vojna vježba odgovora trenutno se provodi u Ambasadi SAD-a u Caracasu. Održavanje sposobnosti vojske za brzi odgovor ključni je element naše spremnosti za misije kako u Venecueli tako i širom svijeta", napisala je ambasada na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez rekla je da će dvije letjelice izvoditi kontrolirane letove iznad Caracasa i operacije slijetanja u kompleksu diplomatske misije u planinskom području.



Rodriguez je preuzela tu ulogu nakon što su početkom januara američke snage izvele veliki napad na Venecuelu tokom kojeg je uhvaćen predsjednik Nicolas Maduro i prebačen u New York kako bi se suočio s optužbama.

Vlada je saopćila da se aktivnosti provode u koordinaciji s venecuelanskim zrakoplovnim vlastima zaduženim za odobravanje i nadzor letova tokom vježbe, kao i s drugim institucijama uključenim u sigurnosne i operativne protokole.

Prije vježbe, mala grupa demonstranata naklonjenih pokojnom predsjedniku Hugu Chavezu okupila se u drugom dijelu Caracasa kako bi protestovala.

Na venecuelanskoj zastavi koju su demonstranti istakli pisalo je "Ne, Yankee vježbi".