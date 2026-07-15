Prije deset godina, bratska Turska ispisala je jedno od najtragičnijih, ali i najčasnijih poglavlja svoje moderne istorije, poručio azerbejdžanski predsjednik Ilham Aliyev

Aliyev pisao Erdoganu: Turska je prije 10 godina ispisala najčasnije poglavlje svoje historije Prije deset godina, bratska Turska ispisala je jedno od najtragičnijih, ali i najčasnijih poglavlja svoje moderne istorije, poručio azerbejdžanski predsjednik Ilham Aliyev

Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev uputio je u srijedu pismo turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu povodom 10. godišnjice neuspjelog pokušaja državnog udara u Turskoj, koji se dogodio 15. jula 2016. godine, javlja Anadolu.

U pismu, koje je objavilo Predsjedništvo Azerbejdžana, Aliyev je naveo da s „dubokim poštovanjem“ odaje počast svim šehidima koji su dali svoje živote u odbrani svoje domovine tokom pokušaja državnog udara, te je izrazio najdublje saučešće njihovim porodicama i turskom narodu.

„Prije deset godina, bratska Turska ispisala je jedno od najtragičnijih, ali i najčasnijih poglavlja svoje moderne historije“, istakao je Aliyev.

Napominjući da je pokušaj državnog udara odbijen „zahvaljujući nepokolebljivoj odlučnosti, čvrstini i bezgraničnoj odanosti turskog naroda svojoj domovini“, Aliyev je kazao da su postupci turskog naroda „zauvijek urezani u nacionalno sjećanje kao istinski epski podvig herojske borbe“.

„Vaše odlučno i vizionarsko vodstvo, blisko jedinstvo Vašeg naroda oko Vas, te njihov trenutni i nepokolebljivi odgovor na Vaše pozive bili su među ključnim faktorima koji su spasili Vašu zemlju od velikih tragedija u toj sudbonosnoj noći“, poručio je Aliyev.

On je dodao da je pod Erdoganovim vodstvom Turska iz ovog iskušenja izašla „još jača, još jednom pokazujući svoju nacionalnu volju i državotvorne tradicije cijelom svijetu“.

„Događaji tog istorijskog dana dokazali su da nikakva podmukla namjera ili destruktivna sila ne može opstati pred jedinstvom naroda i države“, rekao je Aliyev, dodajući da Dan demokratije i nacionalnog jedinstva stoji kao simbol „nacionalne solidarnosti, borbenog duha, državotvornih tradicija i volje za slobodom“ turskog naroda.

Također je naglasio da su azerbejdžanski narod i država, vođeni principom „jedna nacija, dvije države“, pokazali solidarnost s Turskom i stali uz nju u tim odlučujućim trenucima, potvrđujući „koliko su snažni i nepokolebljivi“ bratstvo i jedinstvo ova dva naroda.

Aliyev je izrazio uvjerenje da će prijateljstvo i bratstvo između njihovih zemalja biti „dodatno ojačani“, te da će se njihov „strateški savez“ nastaviti razvijati uzlaznom putanjom i obogaćivati novim sadržajima kroz zajedničke napore.

„Moj dragi brate, želim Vam dobro zdravlje, sreću i uspjeh u Vašim najvišim državnim dužnostima, a bratskoj Republici Turskoj želim mir, spokoj, prosperitet i blagostanje“, zaključio je Aliyev u pismu.