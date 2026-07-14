Stručnjakinja za sigurnosnu politiku Juxhina Sotiri Gjoni za Anadolu ocijenila da je samit u Ankari označio operativnu provedbu odluka donesenih na samitima u Vilniusu i Hagu

Albanija zatvara tri poglavlja u pregovorima o članstvu u EU Stručnjakinja za sigurnosnu politiku Juxhina Sotiri Gjoni za Anadolu ocijenila da je samit u Ankari označio operativnu provedbu odluka donesenih na samitima u Vilniusu i Hagu

Na devetoj pristupnoj konferenciji između Evropske unije i Albanije, koja će biti održana u utorak u Briselu, Albanija ima za cilj zatvaranje poglavlja 25, 26 i 30, čime bi bila zatvorena prva tri poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Nakon otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja s EU 15. oktobra 2024. godine, albanski premijer Edi Rama kazao je da zatvaranje prva tri poglavlja predstavlja još jednu važnu prekretnicu na putu Albanije prema članstvu u EU.

Rama je naveo da je Albanija značajno ubrzala proces usklađivanja zakonodavstva EU-a s nacionalnim zakonima koristeći umjetnu inteligenciju, što je zemlji omogućilo da veliki dio posla završi u veoma kratkom periodu.

Naglasio je da članstvo u EU nije samo ispunjavanje formalnih uslova.

“Ono zahtijeva uključivanje oko 4.000 zakonodavnih i regulatornih akata u pravni sistem Albanije i, što je još važnije, osiguravanje njihove efikasne primjene“, rekao je Rama.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos opisala je pristupnu konferenciju kao prekretnicu za Albaniju, koja označava početak zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

Samit NATO-a u Tirani bit će najvažniji trenutak za albansku geopolitiku

Nnakon 36. samita NATO-a održanog u Ankari, analitičari ocjenjuju da bi 37. samit NATO-a, čiji će domaćin biti glavni grad Albanije Tirana, mogao dodatno ojačati strateški položaj te zemlje.

Uloga premijera Edija Rame također se pozitivno ocjenjuje među zapadnim partnerima.

Dok Albanija nastavlja ubrzano napredovati prema članstvu u EU, domaćinstvo narednog samita NATO-a smatra se značajnim uspjehom i za zemlju i za njenog premijera.

Albanska stručnjakinja za sigurnosnu politiku Juxhina Sotiri Gjoni kazala je za Anadolu da je prošlosedmični samit u Ankari označio operativnu provedbu odluka donesenih na samitima u Vilniusu i Hagu.

“Samit je označio kraj ere obećanja datih javnosti. Fokus se sada pomjerio na osiguravanje da cilj izdvajanja pet posto bruto domaćeg proizvoda za odbranu, dogovoren u Hagu, bude iskorišten za stvarnu proizvodnju oružja, opreme i infrastrukture“, rekla je Gjoni.

Dodala je da je Turska ključni akter i geopolitičko uporište iz tri glavna razloga.

“Ona je lider na Mediteranu i u jugoistočnoj Evropi. Za zemlje u regiji, poput Albanije, Turska ima direktnu vojnu lidersku ulogu. Ona predstavlja regionalni štit i garanta koncepta ‘više evropskog NATO-a’“, navela je.

Gjoni je kazala da će samit NATO-a u Tirani predstavljati jedan od najznačajnijih trenutaka u geopolitičkoj historiji Albanije, pretvarajući zemlju iz korisnika sigurnosti u donosioca odluka i pružaoca stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

“Domaćinstvo ovakvog samita potvrđuje diplomatsku i operativnu zrelost Albanije na globalnoj sceni. Organizacija događaja ovog nivoa pokazuje da Albanija može osigurati visoke fizičke, logističke i standarde kibernetičke sigurnosti potrebne za domaćinstvo najmoćnijih svjetskih lidera. Ovaj događaj nadilazi simboliku i predstavlja formalno priznanje saveznika da albanska infrastruktura ispunjava zahtjeve moderne odbrane“, dodala je.

Gjoni je također podsjetila na Zajedničku deklaraciju o odbrambenoj saradnji, koju su u martu 2025. godine potpisala ministarstva odbrane Albanije, Kosova i Hrvatske, ocjenjujući da je time Albanija dobila lidersku ulogu u regionalnoj odbrani.

“Albanija vjeruje da je potpuna integracija Kosova u regionalne sigurnosne strukture jedini način za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama i vanjskom miješanju u regiji“, kazala je.

Dodala je da se liderstvo premijera Rame često pozitivno ocjenjuje među zapadnim partnerima, naglašavajući da su vanjska i sigurnosna politika Albanije u potpunosti usklađene s politikama EU-a i NATO-a, posebno kada je riječ o podršci Ukrajini i sankcijama protiv Rusije.

Aplikacija Albanije za članstvo u EU

Albanija je zvanično podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji 2009. godine. Nakon što je Evropska komisija u oktobru 2012. godine dala pozitivno mišljenje, Evropsko vijeće joj je u junu 2014. godine dodijelilo status kandidata.

Formalni pristupni pregovori između Albanije i EU-a počeli su u julu 2022. godine.

Albanija je dobila poziv za članstvo u NATO-u na samitu u Bukureštu 2. aprila 2008. godine, a pristupni pregovori zvanično su pokrenuti 25. aprila iste godine.

Nakon što su države članice NATO-a ratificirale protokole o pristupanju Albanije, ta zemlja je 1. aprila 2009. godine zvanično postala članica NATO-a, ostvarivši jedan od ključnih ciljeva svoje euroatlantske integracije.