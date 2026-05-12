Katarski ministar vanjskih poslova optužuje Izrael za kršenje prekida vatre u Gazi i korištenje pomoći kao "oružja"

Al-Thani: Katar i Turska podržavaju posredovanje Pakistana za okončanje rata u Iranu Katarski ministar vanjskih poslova optužuje Izrael za kršenje prekida vatre u Gazi i korištenje pomoći kao "oružja"

Katar i Turska podržavaju napore Pakistana u posredovanju koje ima za cilj okončanje rata u Iranu i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, izjavio je u utorak katarski ministar vanjskih poslova, javlja Anadolu.

Tokom svog govora na zajedničkoj konferenciji za novinare s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u Dohi, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani rekao je da obje zemlje podržavaju diplomatske napore za vraćanje stabilnosti u regiju i osiguravanje slobode plovidbe kroz ovaj strateški plovni put.

"Katar i Turska podržavaju posredničke napore Pakistana da okonča (iranski) rat i ponovo otvori Hormuški moreuz", rekao je on.

Dodao je da Teheran ne bi trebao koristiti moreuz kao sredstvo ugnjetavanja ili ucjene prema zemljama Zaljeva.

Dalje se osvrnuo na razvoj događaja u Gazi, optužujući Izrael za nastavak kršenja prekida vatre u toj enklavi.

"Izrael nastavlja kršiti prekid vatre u Pojasu Gaze i koristi humanitarnu pomoć kao oružje", rekao je Al Thani.

Zajednička konferencija za novinare bila je dio radne posjete Fidana glavnom gradu Katara.