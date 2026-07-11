Ajfelov toranj zatvoren je u subotu u 16 sati dok se francuska prijestolnica suočava s velikim vrućinama

Ajfelov toranj i Louvre skratili radno vrijeme zbog ekstremnih vrućina Ajfelov toranj zatvoren je u subotu u 16 sati dok se francuska prijestolnica suočava s velikim vrućinama

Pariške znamenitosti Ajfelov toranj i muzej Louvre skratili su radno vrijeme zbog ekstremno visokih temperatura, navodi se u obavještenjima objavljenim na njihovim zvaničnim internet stranicama.

Ajfelov toranj zatvoren je u subotu u 16 sati, a izuzetno će u isto vrijeme biti zatvoren i u nedjelju, dok se francuska prijestolnica suočava s velikim vrućinama.

Posjetiocima koji imaju ulaznice za posjete nakon 12 sati stepenicama i nakon 12.30 sati liftom savjetovano je da provjere svoju elektronsku poštu, jer će pogođene posjete biti automatski refundirane.

Muzej Louvre, u međuvremenu, zatvara vrata u 16 sati još od petka, a ova mjera će biti na snazi do ponedjeljka, dok je posljednji ulaz omogućen u 14 sati.

Iz muzeja su pozvali posjetioce da prilagode tempo obilaska i poduzmu mjere opreza zbog visokih temperatura.