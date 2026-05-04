Aerodrom u Dubaiju povećava operacije nakon potpunog otvaranja zračnog prostora UAE Više od 6 miliona putnika, 32.000 letova i 213.000 tona tereta od kraja februara

Dubai aerodrom povećava obim operacija i broj letova nakon što je zračni prostor Ujedinjenih Arapskih Emirata u potpunosti otvoren, izjavio je u ponedjeljak izvršni direktor Paul Griffiths.

„Sada kada je zračni prostor UAE u potpunosti obnovljen, povećavamo operacije i broj letova u skladu s dostupnim regionalnim kapacitetima ruta“, naveo je Griffiths u objavi na LinkedInu.

Istakao je da je održavanje stabilnosti na aerodromima u Dubaiju tokom protekla dva mjeseca zahtijevalo „stalnu prilagodbu“, dok je ovaj zračni čvor nastojao osigurati sigurno i kontinuirano odvijanje globalnih putovanja uprkos velikim ograničenjima u regionalnom zračnom prostoru.

Od kraja februara, Međunarodni aerodrom Dubai i Dubai World Central opslužili su više od šest miliona putnika, realizirali preko 32.000 letova i prevezli više od 213.000 tona ključnog tereta, rekao je Griffiths.

Dodao je da je rad u poremećenim zračnim koridorima zahtijevao stalno usklađivanje rasporeda, kapaciteta i protoka putnika u realnom vremenu, često u brzo promjenjivim uslovima.

Griffiths je naglasio da značajan dio međunarodnog transfernog saobraćaja prolazi kroz Bliski istok, pri čemu kroz DXB godišnje prođe 22,4 miliona putnika u tranzitu, što čini trećinu ukupnog transfernog saobraćaja u regionalnim čvorištima.

To, kako je rekao, čini stabilnost aerodroma u Dubaiju ključnom za održavanje globalnih tokova putovanja.

Operativni kontinuitet tokom poremećaja omogućen je koordinacijom unutar zajednice oneDXB, uključujući aviokompanije, pružaoce usluga, kontrolne organe i komercijalne partnere.

Naglasio je da je ovaj period pokazao važnost fleksibilnosti i široke saradnje, ističući da kontinuitet rada pod pritiskom ne zavisi samo od infrastrukture, već i od discipline u izvršenju, jasne komunikacije i sposobnosti zajedničkog djelovanja.

„Potražnja za putovanjima preko Dubaija ostaje snažna, a DXB je dobro pozicioniran da postepeno povećava kapacitete i podržava aviokompanije i putnike tokom perioda prilagođavanja“, rekao je.

Ograničenja su uvedena nakon što je krajem februara počeo rat između Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Iran, što je poremetilo regionalne zračne rute i primoralo aviokompanije na izmjene rasporeda širom Zaljeva.