Abdul El-Sayed vodi u demokratskoj utrci za Senat u Michiganu dok se u pet saveznih država održavaju predizbori Abdul El-Sayed ima tijesnu prednost ispred zastupnice Haley Stevens dok birači biraju kandidate za novembarske međuizbore

Abdul El-Sayed imao je tijesnu prednost u demokratskim predizborima za mjesto u Senatu u saveznoj državi Michigan rano u srijedu, dok su birači u Kansasu, Michiganu, Missouriju, Virginiji i saveznoj državi Washington birali kandidate za ključne utrke na novembarskim međuizborima.

Uz prebrojan 91 posto glasova, El-Sayed je bio ispred američke zastupnice Haley Stevens, iako agencija Associated Press još nije proglasila pobjednika.

Pobjednik će se u utrci za mjesto demokratskog senatora Garyja Petersa, koji odlazi u penziju, suočiti s republikancem Mikeom Rogersom. Rogers nije imao protukandidata na republikanskim predizborima.

Stevens je imala podršku istaknutih demokrata iz stranačkog establišmenta, uključujući Petersa, dok su El-Sayeda podržali progresivni političari, među kojima su senator Bernie Sanders te zastupnice Alexandria Ocasio-Cortez i Rashida Tlaib.

Američka podrška Izraelu i njegova genocidna kampanja protiv Palestinaca u Gazi bila je jedno od glavnih pitanja u predizbornoj kampanji.

U Prvom kongresnom okrugu Michigana republikanski zastupnik Jack Bergman osvojio je nominaciju svoje stranke s 74,3 posto glasova protiv dva protukandidata, uz prebrojana 94 posto glasova.

Republikanski zastupnik Bill Huizenga također je osvojio novu nominaciju u Četvrtom kongresnom okrugu Michigana, pobijedivši Philipa Tanisa rezultatom 85 prema 15 posto, uz prebrojana 83 posto glasačkih listića.

Huizenga će se suočiti sa senatorom savezne države Seanom McCannom, koji je osvojio demokratsku nominaciju pobijedivši Diopa Harrisa II rezultatom 67,2 prema 32,8 posto.

U Kansasu je republikanski senator Roger Marshall pobijedio protukandidata Ponda Naramorea sa 79,9 posto glasova, uz obrađenih 99 posto biračkih mjesta.

Marshall će se na izborima suočiti s Adamom Hamiltonom, koji je osvojio demokratsku nominaciju u konkurenciji više kandidata.

U utrci za guvernera Kansasa demokratkinja Cindy Holscher pobijedila je dvoje protukandidata i osvojila stranačku nominaciju. Suočit će se s republikancem Tyjem Mastersonom, koji je pobijedio na predizborima uz podršku predsjednika Donalda Trumpa.

Pobjednik će naslijediti demokratsku guvernerku Lauru Kelly, kojoj zbog ograničenja broja mandata nije dopušteno kandidirati se za novi mandat.

Missouri je održao prve kongresne predizbore otkako su republikanski zastupnici u toj saveznoj državi usvojili izbornu mapu koju je podržao Trump, s ciljem povećanja šansi stranke da zadrži kontrolu nad Zastupničkim domom.

U Prvom kongresnom okrugu Missourija demokratski zastupnik Wesley Bell pobijedio je četvero protukandidata, uključujući bivšu zastupnicu Cori Bush, i osvojio novu nominaciju.

Bell će se suočiti s republikancem Paulom Berryjem III, koji je pobijedio Andrewa Jonesa.

U utrci za Senat u Virginiji republikanac Bert Mizusawa osvojio je nominaciju svoje stranke i suprotstavit će se demokratskom senatoru Marku Warneru, koji nije imao protukandidata.

Shannon Taylor osvojila je demokratsku nominaciju u Prvom kongresnom okrugu Virginije sa 53,1 posto glasova, uz obrađenih 99 posto biračkih mjesta.

Na izborima će se suočiti s republikanskim zastupnikom Robom Wittmanom, koji nije imao protukandidata i traži deseti puni mandat.

U Drugom kongresnom okrugu Virginije bivša demokratska zastupnica Elaine Luria osvojila je stranačku nominaciju sa 80,4 posto glasova. Na izborima će se suočiti s republikanskom zastupnicom Jen Kiggans, koja nije imala protukandidata.

Republikanac Doug Ollivant osvojio je nominaciju svoje stranke u Sedmom kongresnom okrugu Virginije sa 56,6 posto glasova i na izborima će se suočiti s demokratskim zastupnikom Eugeneom Vindmanom, koji nije imao protukandidata.

Na nestranačkim predizborima u saveznoj državi Washington demokratska zastupnica Suzan DelBene i republikanka Mary Silva izborile su plasman na novembarske izbore u Prvom kongresnom okrugu.

Demokratska zastupnica Marie Gluesenkamp Perez suočit će se s republikancem Johnom Braunom, kojeg je podržao Trump.

U Šestom kongresnom okrugu savezne države Washington demokratska zastupnica Emily Randall izborila je plasman na novembarske izbore, gdje će se suočiti s republikankom Teresom Fox.