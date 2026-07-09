Abbas odredio 28. novembar za prve palestinske parlamentarne izbore nakon više od 20 godina Predsjednički dekret zakazao prve parlamentarne izbore od januara 2006. godine

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas izdao je predsjednički dekret kojim je 28. novembar 2026. godine određen kao datum za održavanje parlamentarnih izbora, izvijestila je u četvrtak novinska agencija WAFA.

Dekret poziva Palestince u Jerusalemu, na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze da učestvuju na slobodnim i direktnim izborima kako bi izabrali članove Palestinskog zakonodavnog vijeća.

Dekreta su najavljeni prvi palestinski izbori od januara 2006. godine.

WAFA je saopćila da će datum predsjedničkih izbora, planiranih za prvi kvartal 2027. godine, biti objavljen u skladu sa zakonom.

Abbas, koji je na vlasti već 21 godinu nakon što je preuzeo dužnost u januaru 2005. godine, izabran je na četverogodišnji mandat, ali je ostao na funkciji jer su naredni predsjednički i parlamentarni izbori više puta odgađani.