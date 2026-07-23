Žrijebom određen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima za oktobarske izbore u BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) u četvrtak je žrijebom odredila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkim listićima na oktobarskim općim izborima, javlja Anadolu.
Žrijebanje redoslijeda političkih subjekata (koalicija, stranaka i nezavisnih kandidata) koji su ispunili uslove za učešće na izborima 4. oktobra 2026. izvršeno je elektronski, putem servisa random.org, a postupku su, uz članove CIK-a, prisustvovali novinari i predstavnici političkih subjekata.
Prema proceduri, redoslijed na listićima automatski će se pomjerati ka gore za one nivoe vlasti na kojima pojedini politički subjekti nemaju prijavljene kandidate.
Na općim izborima u BiH biraju se članovi Predsjedništva BiH, članovi Predstavničkog doma PSBiH, zatim Predstavničkog doma entiteta FBiH i parlamenta entiteta RS Narodne skupštine, biraju se predsjednik i potpredsjednici RS te članovi skupština 10 kantona u entitetu FBiH.
Redoslijed političkih subjekata je sljedeći:
1. Bosanskohercegovačka inicijativa - Kasumović Fuad
2. HNP - Hrvatski nacionalni pomak
3. Koalicija za državu
4. Socijalistička partija Petar Đokić - Demos
5. Stranka Život
6. Naša stranka
7. SDS – Srpska demokratska stranka
8. Ćamil Duraković
9. Socijalistička partija Petar Đokić - Demos - NDP
10. Joso Oršolić
11. Nezavisni-Neovisni
12. Nova politička inicijativa
13. NES BiH, PDA, Naprijed! - Za evropsku BiH zajedno
14. HSP dr. Ante Starčević BiH, HSP BiH i Herceg-Bosne
15. Republička stranka Srpske - RSS
16. HDZ BiH, HSS SR, HSP BiH, HDU, HSP AS, HKDU, Hrast
17. Hrvatska petorka HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS
18. HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine
19. SDP - Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
20. HDZ BiH, HSS SR, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, Hrast
21. Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik
22. Zdenko Lučić
23. HDZ BiH, HKDU, HDU, Hrast
24. Koalicija HDZ 1990, HRS, HDS i HSS
25. Hrvatska nezavisna lista
26. Snaga naroda - Ramo Isak
27. Ujedinjena Srpska
28. SNSD - SP - SPS
29. Politička stranka Perspektiva
30. Crvene linije
31. Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića
32. BH Zeleni
33. DNS - NPS Banjac - Nešić
34. Narod i pravda, SDBiH
35. Pokret
36. SPS - Socijalistička partija Srpske - Goran Selak
37. Srpska napredna stranka FBiH
38. Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića - PDP RS - Igor Crnadak
39. HDZ 1990 - Hrvatska demokratska zajednica 1990
40. BH Zeleni, BPS - Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa
41. Naprijed Bosna i Hercegovina!
42. Narod i pravda, SDBiH, SPUBiH
43. Humska snaga pravaša (HSP BiH, HSP AS, HSP HB i BiH, Hum)
44. HSP BiH - Hrvatska stranka prava BiH
45. HDZ BiH, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, Hrast
46. Srpski nacionalni pokret Federacije BiH - SNP FBiH
47. Mirnes Ajanović - BOSS - Bosanska stranka
48. Hrvatsko proljeće
49. Hoćemo eko budućnost
50. Nezavisna građanska lista
51. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine Laburisti BiH
52. SBB - Fahrudin Radončić
53. BH Zeleni - Novo vrijeme - Tuzlanska alternativa
54. Demokratska fronta - DF
55. HDZ 1990, HRS, HSS - Hrvatska koalicija za Središnju Bosnu
56. Hrvatska republikanska stranka
57. Bosanskohercegovački demokrati - Džebrail Bajramović
58. SBiH - Stranka za Bosnu i Hercegovinu
59. Stranka narodnog poštenja (SNP)
60. SPS - Goran Selak - Pokret Ujedinjena Srpska
61. Volja naroda Srpske - Dr Vlado Đajić
62. Draško Stanivuković - Pokret Sigurna Srpska (PSS, PDP, NPSP..)
63. Narod i pravda (NiP)
64. HDZ 1990 - HSS - Koalicija
65. SDBiH - Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine
66. Narodni front - Jelena Trivić
67. SDA - Stranka demokratske akcije
68. Bosanska narodna stranka BNS
69. Željko Komšić - Za građansku državu - DF/GS
70. Narod i pravda (NiP), Stranka penzionera-umirovljenika BiH
71. Marko Jorgić
72. DNZ BiH - Krajiška stranka
73. Glas naroda
74. Semir Efendić - Za Bosnu i Hercegovinu - SBiH - BESA NL
75. NES, PDA - Za evropsku BiH
76. Mladi i razvoj
77. Republikanci Bosne i Hercegovine
78. Srpska demokratska stranka - Volja naroda
79. Novi početak
80. POMAK - Pokret za modernu i aktivnu Krajinu
81. Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu
82. Hrvatska seljačka stranka - HSS