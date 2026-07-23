CIK BiH je žrijebom odredio redoslijed 82 politička subjekta koji su ispunili uslove za učešće na općim izborima 4. oktobra

Žrijebom određen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima za oktobarske izbore u BiH CIK BiH je žrijebom odredio redoslijed 82 politička subjekta koji su ispunili uslove za učešće na općim izborima 4. oktobra

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) u četvrtak je žrijebom odredila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkim listićima na oktobarskim općim izborima, javlja Anadolu.



Žrijebanje redoslijeda političkih subjekata (koalicija, stranaka i nezavisnih kandidata) koji su ispunili uslove za učešće na izborima 4. oktobra 2026. izvršeno je elektronski, putem servisa random.org, a postupku su, uz članove CIK-a, prisustvovali novinari i predstavnici političkih subjekata.

Prema proceduri, redoslijed na listićima automatski će se pomjerati ka gore za one nivoe vlasti na kojima pojedini politički subjekti nemaju prijavljene kandidate.



Na općim izborima u BiH biraju se članovi Predsjedništva BiH, članovi Predstavničkog doma PSBiH, zatim Predstavničkog doma entiteta FBiH i parlamenta entiteta RS Narodne skupštine, biraju se predsjednik i potpredsjednici RS te članovi skupština 10 kantona u entitetu FBiH.



Redoslijed političkih subjekata je sljedeći:



1. Bosanskohercegovačka inicijativa - Kasumović Fuad



2. HNP - Hrvatski nacionalni pomak



3. Koalicija za državu



4. Socijalistička partija Petar Đokić - Demos



5. Stranka Život



6. Naša stranka



7. SDS – Srpska demokratska stranka



8. Ćamil Duraković



9. Socijalistička partija Petar Đokić - Demos - NDP



10. Joso Oršolić



11. Nezavisni-Neovisni



12. Nova politička inicijativa



13. NES BiH, PDA, Naprijed! - Za evropsku BiH zajedno



14. HSP dr. Ante Starčević BiH, HSP BiH i Herceg-Bosne



15. Republička stranka Srpske - RSS



16. HDZ BiH, HSS SR, HSP BiH, HDU, HSP AS, HKDU, Hrast



17. Hrvatska petorka HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS



18. HDZ BiH - Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine



19. SDP - Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine



20. HDZ BiH, HSS SR, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, Hrast



21. Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik



22. Zdenko Lučić



23. HDZ BiH, HKDU, HDU, Hrast



24. Koalicija HDZ 1990, HRS, HDS i HSS



25. Hrvatska nezavisna lista



26. Snaga naroda - Ramo Isak



27. Ujedinjena Srpska



28. SNSD - SP - SPS



29. Politička stranka Perspektiva



30. Crvene linije



31. Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića



32. BH Zeleni



33. DNS - NPS Banjac - Nešić



34. Narod i pravda, SDBiH



35. Pokret



36. SPS - Socijalistička partija Srpske - Goran Selak



37. Srpska napredna stranka FBiH



38. Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića - PDP RS - Igor Crnadak



39. HDZ 1990 - Hrvatska demokratska zajednica 1990



40. BH Zeleni, BPS - Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa



41. Naprijed Bosna i Hercegovina!



42. Narod i pravda, SDBiH, SPUBiH



43. Humska snaga pravaša (HSP BiH, HSP AS, HSP HB i BiH, Hum)



44. HSP BiH - Hrvatska stranka prava BiH



45. HDZ BiH, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, Hrast



46. Srpski nacionalni pokret Federacije BiH - SNP FBiH



47. Mirnes Ajanović - BOSS - Bosanska stranka



48. Hrvatsko proljeće



49. Hoćemo eko budućnost



50. Nezavisna građanska lista



51. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine Laburisti BiH



52. SBB - Fahrudin Radončić



53. BH Zeleni - Novo vrijeme - Tuzlanska alternativa



54. Demokratska fronta - DF



55. HDZ 1990, HRS, HSS - Hrvatska koalicija za Središnju Bosnu



56. Hrvatska republikanska stranka



57. Bosanskohercegovački demokrati - Džebrail Bajramović



58. SBiH - Stranka za Bosnu i Hercegovinu



59. Stranka narodnog poštenja (SNP)



60. SPS - Goran Selak - Pokret Ujedinjena Srpska



61. Volja naroda Srpske - Dr Vlado Đajić



62. Draško Stanivuković - Pokret Sigurna Srpska (PSS, PDP, NPSP..)



63. Narod i pravda (NiP)



64. HDZ 1990 - HSS - Koalicija



65. SDBiH - Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine



66. Narodni front - Jelena Trivić



67. SDA - Stranka demokratske akcije



68. Bosanska narodna stranka BNS



69. Željko Komšić - Za građansku državu - DF/GS



70. Narod i pravda (NiP), Stranka penzionera-umirovljenika BiH



71. Marko Jorgić



72. DNZ BiH - Krajiška stranka



73. Glas naroda



74. Semir Efendić - Za Bosnu i Hercegovinu - SBiH - BESA NL



75. NES, PDA - Za evropsku BiH



76. Mladi i razvoj



77. Republikanci Bosne i Hercegovine



78. Srpska demokratska stranka - Volja naroda



79. Novi početak



80. POMAK - Pokret za modernu i aktivnu Krajinu



81. Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu



82. Hrvatska seljačka stranka - HSS