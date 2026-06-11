Opozicija traži odgovornost vlasti zbog projekta u zaštićenom području, dok vlada tvrdi da se poštuju sve zakonske i ekološke procedure

Žestoka rasprava u albanskom parlamentu o projektu u Zvernecu Opozicija traži odgovornost vlasti zbog projekta u zaštićenom području, dok vlada tvrdi da se poštuju sve zakonske i ekološke procedure

U albanskom parlamentu u četvrtak je vođena rasprava o turističkom projektu u području Zverneca u okrugu Valona, uz oštre polemike između vlasti i opozicije o zaštiti okoliša, zakonitosti projekta i upravljanju zaštićenim područjima.

Tokom plenarne sjednice održana je interpelacija s ministrom okoliša Sofjanom Jaupajem o statusu i realizaciji projekta u Zvernecu, poštivanju zakona o zaštićenim područjima te transparentnosti mjera za zaštitu turizma i biodiverziteta. Interpelaciju su zatražili zastupnici najveće opozicione stranke Demokratske partije Albanije (PD).

Jaupaj je odbacio tvrdnje da su u procesu realizacije projekta zaobiđene ekološke procedure, ističući da činjenice pokazuju suprotno.

Kazao je da je danas 22 posto teritorije Albanije pod zaštitom te da zemlja ima najrazvijeniju mrežu zaštićenih područja na Zapadnom Balkanu.

Prema njegovim riječima, riječ je o projektu koji je izazvao široku javnu raspravu, ali odluke o njegovim ekološkim aspektima bit će zasnovane na naučnim dokazima, stručnim analizama i najvišim standardima albanskog i evropskog zakonodavstva iz oblasti zaštite okoliša.

Jaupaj je naglasio da zaštita prirode ne smije biti zasnovana na političkim izjavama, već na činjenicama, studijama i stručnim procjenama, dodajući da je područje Zvërneca proglašeno zaštićenim pejzažom pete kategorije, što ne podrazumijeva zabranu svih ljudskih aktivnosti.

S druge strane, zastupnica Demokratske partije Ina Zhupa poručila je da Ministarstvo okoliša mora odgovarati građanima za upravljanje zaštićenim područjima, koja je opisala kao zajedničko bogatstvo svih Albanaca.

Tokom sjednice zastupnici opozicije držali su transparente podrške nedavnim protestima te ponovili zahtjeve za ostavkom premijera Edija Rame.

Pitanje projekta u Zvernecu posljednjih sedmica izaziva sve veću pažnju javnosti, a protesti protiv izgradnje u zaštićenim područjima nastavljeni su širom zemlje. Demonstranti traže obustavu projekta i ostavku premijera Rame.

Dodatne reakcije izazvale su tvrdnje da je projekt povezan s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Tokom protesta održanog 30. maja u Zvernecu zabilježeni su incidenti nakon što su, prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, zaštitari privatne kompanije nasilno udaljili jednog građanina, što je potom dovelo do novih protesta u Tirani.

Premijer Rama ranije je izjavio da projekt u Zvernecu prolazi sve zakonom predviđene procedure iz oblasti zaštite okoliša te da još nije predstavljen konačan projekt niti kompletna studija utjecaja na okoliš.

Albanski mediji su u međuvremenu objavili da je Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala (SPAK) pokrenulo istragu o slučaju Zverneca, iako tužilaštvo do sada nije izdalo zvanično saopćenje o tom pitanju.