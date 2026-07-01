Švicarski Vrhovni sud odbacio žalbu ruskog metalurškog oligarha na sankcije

Švicarski Savezni vrhovni sud u srijedu je potvrdio zamrzavanje imovine ruskog metalurškog oligarha, odbacujući njegovu žalbu za uklanjanje sa liste sankcija te zemlje.

Žalbu oligarha za uklanjanje sa liste sankcija u vezi s ratom u Ukrajini odbile su sudije u Lausannei, prema Swissinfou.

Dodan je na listu sankcija sredinom marta 2022. godine prema Uredbi o Ukrajini. Njegov advokat podnio je zahtjev da se njegov klijent ukloni sa liste, zahtjev koji je Savezni upravni sud odbio 2025. godine.

Sud je utvrdio da je ta osoba vjerovatno utjecajni biznismen u ruskom metalurškom sektoru, koji generira značajne prihode za državu.

Savezni vrhovni sud potvrdio je presudu, napominjući da je vlada ovlaštena da nametne prisilne mjere radi provođenja sankcija usmjerenih na poštivanje međunarodnog prava, uključujući ljudska prava.