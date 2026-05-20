Švicarska osudila neprihvatljiv izraelski tretman učesnika flotile za Gazu

Beyza Binnur Dönmez
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
Ministarstvo vanjskih poslova Švicarske ocijenilo je u srijedu da je izraelski tretman aktivista flotile za Gazu neprihvatljiv, navodeći da djeluje nespojiv s međunarodnim pravom i osnovnim ljudskim pravima.
"FDFA (Savezni odjel za vanjske poslove) osuđuje neprihvatljiv tretman pojedinih učesnika, koji djeluje nespojivo s uvjeravanjima dobijenim od izraelskih vlasti o poštivanju međunarodnog prava i osnovnih prava", navedeno je u objavi ministarstva na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.
Ministarstvo je saopćilo da se obaveze koje je preuzeo Izrael moraju poštovati u praksi, uključujući humane uslove pritvora, proceduralne garancije i pravo na odbranu.
Komentari su uslijedili nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio videosnimak na kojem se vidi kako su aktivisti vezani plastičnim vezicama i prisiljeni da kleče nakon što su ih izraelske snage privele u međunarodnim vodama.
Global flotila Sumud saopćila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila iz humanitarnog konvoja pomoći.