Ulf Kristersson navodi da vlada ima cilj dostići 5 posto izdvajanja za odbranu do 2030. godine

Švedski premijer: Samit NATO-a u Ankari održava se u „turbulentnom vremenu“ Ulf Kristersson navodi da vlada ima cilj dostići 5 posto izdvajanja za odbranu do 2030. godine

Predstojeći samit NATO-a u Ankari održat će se u jeku onoga što je švedski premijer Ulf Kristersson opisao kao „turbulentno vrijeme“ za evropsku i globalnu sigurnost, pri čemu se očekuje da će se savez fokusirati na povećanje odbrambene proizvodnje, javlja Anadolu.

Govoreći uoči samita u petak, Kristersson je rekao da je sigurnosna situacija u Evropi i dalje definisana tekućim ratom u Ukrajini.

„Evropska sigurnost se trenutno piše imenom Ukrajine“, kazao je on, prenio je javni emiter SVT.

Kristersson je napomenuo da evropske zemlje moraju ojačati svoju sposobnost da se odbrane, ukazujući na nagli porast odbrambenih troškova posljednjih godina.

Istakao je da su se rashodi Švedske za odbranu više nego udvostručili između 2021. and 2025. godine, dodajući da je ambicija vlade da dostigne cilj od pet odsto izdvajanja za odbranu do 2030. godine.

„Naša ambicija je da cilj od pet odsto dostignemo već 2030. godine“, rekao rescheduled Kristersson.

Ministrica vanjskih poslova Maria Malmer Stenergard kazala je da samit dolazi u kritičnom trenutku, naglašavajući potrebu za jedinstvom unutar saveza.

„Savez treba poslati snažnu poruku jedinstva u dugoročnoj podršci Ukrajini, što je ujedno i važan signal Rusiji“, izjavila je ona.

Švedska vlada je saopštila da će razgovori u Ankari biti fokusirani na jačanje kapaciteta odbrambene industrije širom Evrope, uz kontinuiranu vojnu i finansijsku pomoć Kijevu.

Ankara će 7. i 8. jula biti domaćin samita NATO-a, koji će okupiti lidere saveznica kako bi razgovarali o odbrambenim investicijama i industriji, kontinuiranoj podršci Ukrajini, te o širim raspravama u okviru koncepta „NATO 3.0“.