Švedski načelnik odbrane upozorava da bi Rusija mogla testirati spremnost NATO-a Michael Claesson kaže da se sigurnosna situacija u regiji Baltičkog mora pogoršava

Načelnik odbrane Švedske Michael Claesson upozorio je u ponedjeljak da bi Rusija u budućnosti mogla testirati spremnost NATO, te da bi se sigurnosna situacija u regiji Baltičkog mora mogla pogoršati.

U intervjuu za švedski javni servis SVT, Claesson je ponovio svoje ranije upozorenje da bi Rusija mogla pokušati izazvati NATO napadom negdje u baltičkom regionu.

Istakao je da bi Moskva mogla nastojati testirati da li bi sve članice NATO-a stale u odbranu napadnutog saveznika, kao i kakve bi podjele takav scenario mogao otkriti unutar saveza.

„Znaju da se cijeli Zapad priprema. Zato se pitam zašto bi neko čekao da iskoristi uočene slabosti“, rekao je Claesson.

Dodao je da bi takva operacija mogla biti izvedena u ograničenom obimu, bez potrebe da Rusija preusmjerava snage koje se trenutno bore u Ukrajini.

Claesson je također upozorio da se očekuje pogoršanje sigurnosne situacije u baltičkom regionu u narednim godinama zbog povećane aktivnosti ruske „flote iz sjene“.

„Činjenica da vidimo više pratnji i da se sigurnost oko te flote pojačava nosi rizik od eskalacije“, rekao je.

Pozvao je Švedsku i susjedne zemlje da nastave jačati svoju spremnost uslijed rastućih regionalnih tenzija.