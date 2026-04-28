- Vlasti poručuju da je ukupno snabdijevanje energijom stabilno - Premijer kaže da je uticaj na Švedsku manji nego na većinu evropskih zemalja

Švedska upozorava na mogući nedostatak avionskog goriva zbog sukoba na Bliskom istoku - Vlasti poručuju da je ukupno snabdijevanje energijom stabilno - Premijer kaže da je uticaj na Švedsku manji nego na većinu evropskih zemalja

Švedska je upozorila u utorak na mogući nedostatak avionskog goriva uslijed poremećaja na globalnom energetskom tržištu povezanih sa sukobom na Bliskom istoku, dok vlasti navode da je ukupno snabdijevanje energijom u zemlji i dalje stabilno, prenosi SVT.

Ministrica energetike i privrede Ebba Busch izjavila je da postoji rizik od nestašice avionskog goriva, naglašavajući da se upozorenje temelji na procjeni Švedske energetske agencije.

Premijer Ulf Kristersson istakao je da je Švedska, uprkos globalnim pritiscima na energetsko tržište, manje pogođena nego mnoge druge zemlje.

„Na globalnom nivou situacija je ozbiljna, posebno u Aziji. Evropu pogađa manje, a Švedsku znatno manje nego većinu evropskih zemalja“, rekao je Kristersson.

Dodao je da rast cijena nafte i gasa u Švedskoj prvenstveno utiče na troškove transporta, dok se proizvodnja električne energije u velikoj mjeri oslanja na nefosilne izvore poput hidroenergije, vjetra i nuklearne energije.

Busch je navela da je vlada spremna reagovati u zavisnosti od razvoja situacije, uz postepeni pristup koji uključuje rane mjere upozorenja, dobrovoljne mjere, obavezne korake, te u krajnjem slučaju racionalizaciju potrošnje.

Generalna direktorica Švedske energetske agencije Caroline Asserup izjavila je da snabdijevanje benzinom i dizelom trenutno nije ugroženo.

„Švedska i nordijske zemlje imaju značajne rafinerijske kapacitete i uglavnom koriste naftu iz Sjevernog mora. Snabdijevanje nije pogođeno situacijom na Bliskom istoku“, kazala je.

Dodala je da avionsko gorivo predstavlja drugačiju kategoriju rizika, ali je naglasila da bi se racionalizacija razmatrala samo u najgorem, dugoročnom scenariju.