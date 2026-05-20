Švedska postupke izraelskog ministra Ben-Gvira prema članovima flotile za Gazu nazvala neodbranjivim Ministrica vanjskih poslova kaže da incident dodatno potvrđuje zalaganje Švedske za sankcije ekstremističkim izraelskim ministrima

Švedska ministrica vanjskih poslova u srijedu je opisala izraelsko postupanje prema članovima flotile za Gazu kao neodbranjivim nakon što su sva plovila zaplijenjena.

"Postupci izraelskog ministra sigurnosti Ben Gvira prema pritvorenim članovima flotile su neodbranjivi", napisala je Maria Malmer Stenergard na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Ovo također potvrđuje opravdanost zalaganja Švedske za uvođenje sankcija ekstremističkim izraelskim ministrima", dodala je.

Stenergard je rekla da se prema ljudima mora postupati s poštovanjem i njihova prava moraju biti zaštićena, dodajući da je ranije svom izraelskom kolegi naglasila važnost sigurnosti pojedinaca i poštovanja njihovih prava.

Izjave su uslijedile nakon što je video koji je objavio Ben-Gvir prikazao aktiviste vezane plastičnim vezicama i prisiljene da kleče nakon što su ih izraelske snage privele u međunarodnim vodama.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenio Izrael.