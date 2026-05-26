Španski premijer upozorio da se glad koristi kao jeftino oružje rata

Španski premijer Pedro Sanchez upozorio je u utorak da se glad sve više koristi kao vrlo jeftino oružje u sukobima, osuđujući napade na prehrambenu infrastrukturu i upozoravajući na pogoršanje globalne prehrambene nesigurnosti izazvane ratom na Bliskom istoku.

Govoreći na događaju “Sigurnost hrane i ishrana pod pritiskom: Posljedice sukoba na Bliskom istoku”, održanom tokom Sedmice nutricije u Rimu, Sanchez je rekao da se više od 700 miliona ljudi širom svijeta suočava s nesigurnošću u snabdijevanju hranom, dok milioni djece pate od pothranjenosti.

“Glad je danas upravo to, oružje”, rekao je Sanchez, opisujući je kao vrlo jeftino oružje i očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava.

Naveo je da je tokom proteklih osam godina zabilježeno više od 20.000 napada na pijace, poljoprivredna zemljišta i sisteme distribucije hrane, posebno se osvrnuvši na Gazu, gdje “neki pokušavaju dobiti rat izgladnjivanjem čitavog naroda do pokornosti”.

Sanchez je također kritikovao postupanje Izraela prema članovima humanitarne flotile koji su prošle sedmice pritvoreni dok su pokušavali dostaviti pomoć.

“To su, usput rečeno, isti oni koji su prošle sedmice ponizili, napustili i maltretirali članove flotile koja je imala jedinu namjeru da dostavi humanitarnu pomoć”, rekao je.

Španski premijer upozorio je da poremećaji izazvani sukobima, uključujući prekide u lancima snabdijevanja i zatvaranje ključnih trgovačkih ruta poput Hormuškog moreuza, prijete izazivanjem nove globalne prehrambene krize u narednim mjesecima.

Sanchez je rekao da Evropljani već osjećaju posljedice u vlastitim džepovima kroz rast cijena hrane, dok su u drugim dijelovima svijeta posljedice još dramatičnije zbog rastućeg rizika od gladi.

Govoreći o zatvaranju Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi gotovo polovina pomorske trgovine đubrivima na bazi azota, upozorio je da su cijene tih proizvoda porasle i do 50 posto.

“Zato vjerujem da je veoma važno da budemo svjesni šta je u pitanju, jer će odluke donesene danas odrediti, kao što je ovdje rečeno, hoće li se svijet za šest ili 12 mjeseci suočiti s novom prehrambenom krizom”, rekao je.

“Oni koji zapale svijet nikada ne budu oni koji na kraju ostanu gladni“, rekao je.

Prema Sanchezovim riječima, Španija je povećala razvojnu pomoć za 13 posto u 2025. godini uprkos širem globalnom padu te obećala nastavak podrške multilateralnim naporima u borbi protiv gladi.