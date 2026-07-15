Sporazum predviđa da Španija provodi šengenske ovlasti u luci i na aerodromu Gibraltara, rekao je premijer

Španski premijer Sanchez sporazum o Gibraltaru nazvao historijskim, najavio novu eru odnosa s Velikom Britanijom Sporazum predviđa da Španija provodi šengenske ovlasti u luci i na aerodromu Gibraltara, rekao je premijer

Španski premijer Pedro Sanchez u srijedu je novi sporazum o Gibraltaru nazvao historijskim, poručivši da otvara novu eru suživota i zajedničkog prosperiteta.

“Danas pišemo historiju“, napisao je Sanchez na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

“Pada gibraltarska ograda, posljednji zid u kontinentalnoj Evropi, ustupajući mjesto novoj eri suživota i zajedničkog prosperiteta“, poručio je.

Istakao je da sporazum u središte stavlja dobrobit 300.000 stanovnika andaluzijske regije Campo de Gibraltar te otvara novo poglavlje u odnosima između Španije i Velike Britanije.

Ranije je, obraćajući se novinarima, Sanchez sporazum između Evropske komisije i Velike Britanije ocijenio pravednim, ističući da štiti interese Španije i ispunjava ciljeve postavljene tokom pregovora.

Prema njegovim riječima, Španija će provoditi šengenske ovlasti u luci i na aerodromu Gibraltara, čime će biti osigurana sigurnost vanjske granice Evropske unije i potpuna kontrola izdavanja viza.

Sanchez je dodao da će biti uspostavljena carinska unija između Evropske unije i Gibraltara.

To će, kako je rekao, okončati historijske neravnoteže u sektoru saobraćaja.

Aerodrom Gibraltar također će biti otvoren za civilni saobraćaj prema modelu zajedničkog upravljanja.

On je naveo da će takav aranžman stvoriti nove mogućnosti za bolju povezanost, razvoj turizma, investicije i privredni razvoj.

Sanchez je naglasio da je zaštita prava prekograničnih radnika, koji svakodnevno putuju preko tog područja, ostala glavni prioritet španske vlade.