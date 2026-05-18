Španski parlamentarci osudili izraelski napad na Globalnu flotilu Sumud Evropa i dalje saučestvuje s počiniocima genocida, poručila je liderica stranke Podemos

Španski parlamentarci osudili su u ponedjeljak nedavni izraelski napad na humanitarnu Globalnu flotilu Sumud koja je plovila prema Gazi u međunarodnim vodama.

"Izrael napada i otima Globalnu flotilu Sumud usred Sredozemnog mora. I to čini uz potpunu nekažnjivost dok Evropa i dalje saučestvuje s počiniocima genocida", napisala je liderica stranke Podemos Ione Belarra na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Belarra je također pozvala građane da se u poslijepodnevnim satima okupe u Madridu kako bi osudili novu intervenciju.

"Izrael ponovo presreće brodove s humanitarnom pomoći za Gazu usred Mediterana, a da niko ništa ne poduzima. Vlade i Evropska komisija odgovorne su za sve što počinioci genocida rade", napisala je i zastupnica Podemosa u Evropskom parlamentu Irene Montero na mreži X.

Izraelska vojska u ponedjeljak je napala i presrela humanitarnu Globalnu flotilu Sumud koja je plovila prema Gazi u međunarodnim vodama te privela oko 100 aktivista, dok je misija pokušavala probiti izraelsku blokadu palestinske enklave.

Flotila, koja se sastoji od više od 50 brodova, isplovila je u četvrtak iz Marmarisa u novom pokušaju probijanja izraelske blokade Gaze koja traje od 2007. godine.

Organizatori su naveli da je u misiji učestvovalo 426 osoba, među kojima 96 turskih aktivista i učesnici iz još 39 zemalja, uključujući Njemačku, SAD, Argentinu, Australiju, Bahrein, Brazil, Alžir, Indoneziju, Maroko, Francusku, Južnoafričku Republiku, Veliku Britaniju, Irsku, Španiju, Italiju, Kanadu, Egipat, Pakistan, Tunis, Oman i Novi Zeland.

Izraelske snage su također 29. aprila napale flotilu pomoći kod obale grčkog ostrva Krete i deportovale aktiviste koji su se nalazili na brodu.