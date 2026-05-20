Španska europarlamentarka optužila EU da ignoriše postupke Izraela prema aktivistima flotile za Gazu Montero tvrdi da bi blok reagovao drugačije da su Rusija ili Iran zadržali evropske građane u Mediteranu

Španska članica Evropskog parlamenta Irene Montero optužila je Evropsku uniju (EU) da ne uspijeva zaštititi evropske građane koji su bili na flotili prema Gazi koju je presreo Izrael, upućujući oštre kritike šefici vanjske politike bloka Kaji Kallas tokom plenarne sjednice o Bliskom istoku.

Obraćajući se Kallas u parlamentarnoj sali u utorak, zastupnica iz stranke Podemos osudila je postupke Izraela u Sredozemnom moru i optužila lidere EU-a da šute.

"Izrael je već 24 sata usred Sredozemnog mora, i to nešto znači, presreće brodove i otima evropske građane", rekla je Montero.

"Vama je to smiješno, zar ne? Meni uopće nije. Hoćete li ikada učiniti bilo šta da ih zaštitite", rekla je.

Montero je dovela u pitanje kako bi EU reagovao da je druga zemlja izvršila slične poteze.

"Šta biste uradili da je Iran, da je Rusija usred Sredozemnog mora i da otima evropske građane", pitala je.

"Ali pošto je to Izrael, samo se smijete i okrećete glavu. Sram vas bilo", dodala je.

Kasnije u srijedu, Montero je podijelila snimak svog govora na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, optužujući EU da pomaže genocid.

"Izrael napada i otima brodove natovarene pomoći za Gazu usred Sredozemnog mora, a ova gospođa smatra da je to smiješno i ne čini ništa da zaštiti otete ljude", napisala je.

"Oni pomažu genocidima bez da se uopće kriju", dodala je.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenio Izrael. Zajedno su prevozili 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su isplovili iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da probiju nezakonitu izraelsku blokadu Pojasa Gaze koja traje od 2007. godine.