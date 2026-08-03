Ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares kaže da će Madrid na sastanku ministara unutrašnjih poslova EU-a tražiti podršku članica nakon masovnih prelazaka migranata iz Maroka

Španija traži solidarnost EU-a zbog migrantske krize u Ceuti, kritikuje mjere Italije na granici Ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares kaže da će Madrid na sastanku ministara unutrašnjih poslova EU-a tražiti podršku članica nakon masovnih prelazaka migranata iz Maroka

Španija će na sastanku ministara unutrašnjih poslova Evropske unije u utorak zatražiti solidarnost članica Unije zbog migrantske krize u Ceuti, istovremeno kritikujući Italiju zbog mjera na granici uvedenih nakon velikog priliva migranata, izjavio je u ponedjeljak španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares.

"Tražit ćemo solidarnost od svih država članica Evropske unije", rekao je Albares za špansku javnu televiziju TVE.

On je ocijenio da neke vlade nisu odgovorile na izazov na pravi način, posebno izdvojivši Italiju, ali je podsjetio da je Španija ranije pružala podršku Rimu tokom migrantskih kriza koje su pogađale italijansko ostrvo Lampeduzu.

Albares je također optužio ono što je nazvao međunarodnom reakcionarnom mrežom za širenje dezinformacija o Šengenskom prostoru i načinu na koji se Španija nosi s krizom.

"Nažalost, te lažne informacije pojačali su čak i neki evropski lideri", kazao je šef španske diplomatije.

Pohvalio je saradnju Maroka, navodeći da je Rabat od početka pristao pomoći u povratku migranata bez traženja bilo kakvih ustupaka od Španije.

"Svi oni koji su ušli bit će vraćeni. To je namjera Maroka", rekao je Albares.

Više od 50.000 migranata prošle sedmice ušlo je u špansku enklavu Ceutu iz pravca Maroka u dosad nezabilježenom masovnom prelasku granice.

Prema podacima španskih vlasti, do petka navečer vraćeno je više od 48.300 osoba, a tokom krize poginule su 72 osobe.