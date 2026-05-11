Španija smatra da EU mora izgraditi vlastitu vojsku zbog sumnji u američku podršku Evropa više ne može zavisiti od Washingtona za sigurnost, kaže ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares

Ministar vanjskih poslova Španije Jose Manuel Albares pozvao je u ponedjeljak Evropsku uniju da izgradi vlastite vojne kapacitete, upozorivši da neizvjesnost u vezi s posvećenošću Sjedinjenih Američkih Država evropskoj sigurnosti može ohrabriti protivnike poput Rusije.

U razgovoru za Politico, Albares je rekao da Evropa više ne može bezrezervno računati na zaštitu iz Washingtona.

„Ne možemo se svako jutro buditi pitajući se šta će SAD sljedeće učiniti. Naši građani zaslužuju bolje“, kazao je.

Ove izjave odražavaju sve izraženiju promjenu tona u evropskim prijestolnicama, dok vlade preispituju pouzdanost transatlantskog savezništva uslijed tenzija povezanih s krizom u Iran i mogućnošću drugog predsjedničkog mandata Donald Trump.

Albares je trenutnu geopolitičku situaciju opisao kao prekretnicu za stratešku autonomiju Evrope.

„Ovo je trenutak suvereniteta i nezavisnosti Evrope. Amerikanci nas na to pozivaju“, rekao je. „Moramo biti oslobođeni zavisnosti – od carina do prijetnji vojnom silom, kao i posljedica tuđih odluka.“

Naglasio je da pozivi za jačanje evropske odbrambene sposobnosti ne znače slabljenje zapadnog saveza.

„Potrebna nam je vojska, zajednička odbrambena sposobnost“, rekao je. „SAD stalno jačaju svoju vojsku i niko ne smatra da to slabi NATO. Ako NATO više ne pruža sigurnost kao ranije, onda mi Evropljani moramo učiniti više.“

Dodao je da Evropa mora obnoviti odvraćajući efekat koji je bio temelj NATO-a od Hladnog rata.

„Suština NATO-a je da ste član i ništa se ne dešava jer se niko ne usuđuje provjeriti da li član 5 zaista funkcioniše“, rekao je Albares, aludirajući na klauzulu kolektivne odbrane.



„To moramo ponovo izgraditi – odvraćanje“, dodao je.

Uprkos kritikama, naglasio je da Evropa i dalje vidi SAD kao ključnog partnera.

„Istinski vjerujemo u transatlantske odnose. Za mene su SAD prirodni i historijski saveznik Evropljana“, rekao je.

Ipak je dodao da je potrebno zajedničko djelovanje Evrope i Amerike, uz prihvatanje da administracija Donalda Trumpa ima drugačiju viziju odnosa.

Španija je u međuvremenu odbila omogućiti američkim vojnim avionima korištenje svojih baza tokom sukoba, što je izazvalo prijetnje iz Washingtona o trgovinskim sankcijama, povlačenju trupa pa čak i suspenziji iz NATO-a.