Španija pozvala izraelskog otpravnika poslova zbog monstruoznog postupanja prema aktivistima flotile za Gazu

Španija je u srijedu pozvala izraelskog otpravnika poslova nakon što je ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares osudio ono što je opisao kao "monstruozno, nehumano i sramotno" postupanje prema aktivistima na flotili koja je išla prema Gazi, javlja Anadolu.

U videoporuci podijeljenoj na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Albares je rekao: "Vidio sam užasan, nehuman i sramotan video u kojem su izraelski ministar i policija nepravedno i ponižavajuće postupali s članovima flote."

Među njima, napomenuo je, bili su i španski državljani na flotili, nazivajući incident "duboko alarmantnim".

"Ponavljam, ovo postupanje je monstruozno, sramotno, nehumano", dodao je Albares, zahtijevajući "javno izvinjenje od Izraela".

Španski ministar je rekao da je Madrid hitno pozvao izraelskog otpravnika poslova kako bi prenio špansko "potpuno odbacivanje", "potpunu osudu" i "duboko gnušanje" zbog onoga što je opisao kao "odvratno i neprihvatljivo postupanje".

Rekao je i da Španija traži trenutno oslobađanje onih na floti i da će kontaktirati druge zemlje čiji su građani uključeni kako bi koordinirali moguće mjere.

Albares je napomenuo da je izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, koji se pojavljuje na snimku, već sankcionisan od strane Španije i zabranjen mu je ulazak u zemlju.

"I uskoro će se ista stvar dogoditi širom cijele Evropske unije", rekao je.

Ove primjedbe su uslijedile nakon što je video koji je objavio Ben-Gvir prikazao pritvorene aktiviste vezane patentnim zatvaračem i prisiljene da kleče nakon što su ih izraelske snage pritvorile u međunarodnim vodama.

Globalna flotila Sumud objavila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći.