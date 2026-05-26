Škotski vatrogasci bore se s velikim požarom u blizini Arthur's Seata u Edinburghu Veliki požar izbio je tokom toplotnog vala u kojem su temperature u Edinburghu dostigle 25 stepeni Celzijusa

Vatrogasci se bore s velikim požarom trave u blizini Arthur's Seata u centru Edinburgha, prema medijskim izvještajima u utorak, javlja Anadolu.

Požar se širio preko Arthur's Seata, glavnog vrha unutar grupe brda s pogledom na Edinburgh, nakon što je Škotska vatrogasna i spasilačka služba (SFRS) saopćila da je pozvana na mjesto događaja oko 18.50 sati po lokalnom vremenu u ponedjeljak.

Prema BBC-ju, policijski helikopter je viđen kako kruži iznad područja.



Policija je zatvorila put u blizini požara dok su vatrogasci, smješteni duž grebena ispod pogođenog područja, procjenjivali situaciju.



"Postoji velika količina dima koja je nastala uslijed požara. Stanovnicima lokalnog područja savjetuje se da iz predostrožnosti drže prozore i vrata zatvorenima", rekao je glasnogovornik SFRS-a.

Posljednji požar izbio je kada su temperature u Edinburghu dostigle 25 stepeni Celzijusa, prema podacima britanske meteorološke agencije Met Office.

Prošle godine, još jedan požar je izbio u Arthur's Seatu tokom jednog od najprometnijih perioda u godini u škotskoj prijestolnici, dok se u augustu održavao Edinburški festival Fringe.