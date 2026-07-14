Izvori navode da je 13 državljana Indije poginulo od kraja februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana, dok se za trojicom traga

Šesnaest Indijaca poginulo ili nestalo na Bliskom istoku od početka rata SAD-a i Irana Izvori navode da je 13 državljana Indije poginulo od kraja februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana, dok se za trojicom traga

Šesnaest državljana Indije poginulo je ili se vodi kao nestalo na Bliskom istoku od početka rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopćili su u utorak izvori iz indijske vlade.

Prema njihovim navodima, 13 Indijaca poginulo je od posljednje sedmice februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Još tri indijska državljanina vode se kao nestala na Bliskom istoku.

Među 13 poginulih nalazi se i osoba koja je stradala u utorak kada je Iran pogodio dva tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata dok su prolazili južnim plovnim pravcem Hormuškog moreuza u teritorijalnim vodama Omana.

Nakon toga, New Delhi je pozvao zamjenika iranskog ambasadora i uputio protest zbog pogibije svog državljanina.

Krajem februara SAD i Izrael pokrenuli su rat i izveli gotovo 900 koordiniranih zračnih napada širom Irana, gađajući vladine objekte, vojne lokacije, infrastrukturu za projektile i sisteme protuzračne odbrane.

U Iranu je poginulo više od 3.300 ljudi, dok je na desetine hiljada stanovnika raseljeno unutar zemlje. Najmanje 12 američkih vojnika je poginulo, a deseci su ranjeni.

Sukob je utjecao i na državljane nekoliko azijskih zemalja.

Osim 16 indijskih državljana, prema podacima koje je prikupila Anadolu, najmanje 18 osoba iz azijskih zemalja poginulo je ili se vodi kao nestalo od početka rata.

Među njima su četiri državljanina Bangladeša, četiri Pakistanca te po jedna osoba iz Kine, Nepala i Filipina. Još po tri državljanina Indonezije i Tajlanda vode se kao nestali u vodama oko Bliskog istoka.